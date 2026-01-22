美國原先是英國的13塊殖民墾地，獨立後蠶食鯨吞擴張領土，不外透過購買（路易斯安那、佛羅里達）、割據（德克薩斯、奧勒岡）、瓜分（薩摩亞）或併吞（夏威夷）。除了租借（巴拿馬運河區、古巴的關達那摩灣），巧取豪奪的基本態度是能買就買（阿拉斯加）、半買半搶（西南部），或當作戰利品（波多黎各、關島）。

美國在取得領土後，除了原住民族的保留區，北美洲的本土大體是由領地漸進發展為50個州。至於15塊海外領地，除了美屬薩摩亞外，基本上是建制（自治）卻未納入（不適用憲法）的屬地，由於享有公民權，尚難說是殖民地。川普以俄羅斯及中國覬覦為由，嚷嚷要跟丹麥購買或租借格陵蘭，也有「自由結合」的說法。

美國原住民族被軍事征服後，不斷被迫往西遷徙，頑抗的強者不是被屠殺（蘇族），就是驅逐（阿帕契族），剩下的只好聽命在保留區苟延殘喘；當下，靠近白人都會區的或可透過賭場為生，卻必須面對色情、毒品及黑道肆虐。夏威夷原本有自己的王國，白人前來傳教、種水果，伺機推翻建國、終究併入建州，末代女王四處陳情告官無效。

北馬里亞納群島原本是西班牙殖民地，後轉手德國，日本在一戰後攫取，美國在戰後取得聯合國授權託管，最後納為屬地，名義上是國協（commonwealth），住民具有美國公民權、不能投票選總統，只能選出一位沒有投票權的代表到眾議院。波多黎各是美西戰爭後納入，地位跟前者相仿，多次公投未決，想要建州緣木求魚，卻提供一些台派的玄想空間。

關島（南馬里亞納）、美屬威京群島及美屬薩摩亞是名正言順的屬地，自治權不如前者。帛琉、密克羅尼西亞及馬紹爾群島的歷史發展跟北馬里亞納群島和關島相同，差別在跟美國作「自由結合」（free association），國防、外交事務外包，其實就是保護國，往往充當傳聲筒、白手套，地位遜於中美洲言聽計從的香蕉共和國，甚或相當於紐西蘭的自治領地庫克群島及紐埃。

美國在1910年跟丹麥及德國提議三方乾坤大挪移，讓出菲律賓的民答那峨及巴拉望給丹麥，再轉交德國，交換德國歸還北什勒斯維希給丹麥，而丹麥則出讓格陵蘭及其西印度群島（威京群島）給美國。美國在1916年宣布放棄格陵蘭主權的聲索，交換購買威京群島。美國二戰以來於格陵蘭設置軍事基地，冷戰結束垂涎當地的豐富礦產。

格陵蘭人雖然企盼獨立，卻又不捨丹麥的補貼。至於美國的威脅利誘，印地安人的自治區是前車之鑑。即使自由結合，不管帛琉的形式獨立或庫克群島的自治，難逃任人擺布的命運。話又說回來，一旦美國大量移民前來，人口超過當地人之際，就可大方建州，只不過，所謂的原住民主權或自治，屆時將不過是明日黃花，高舉雙手雙腳都枉然。

聽著潘越雲演唱的〈純情青春夢〉官方MV，「阮也有每天等，只驚等來的是絕望，想來想去，袂當辜負著青春夢，青春夢。」即使變成紅牌佳人，又如何？