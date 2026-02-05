在川普綁架委內瑞拉總統馬杜洛、放話要買下格陵蘭、煽動伊朗示威群眾，甚至成立以解決國際衝突為名的和平委員會，以分裂或取代聯合國的一連串惡搞之後，原本「站隊美國」的歐洲的法國、英國、德國；中南美洲的巴西、烏拉圭；澳洲；亞洲的日本、韓國…等，通通「站隊北京」。

美國已故知名外交家季辛吉曾經說：與美國為敵，是危險的，與美國做盟友是致命的。然而，當前的國際秩序很明白也很清楚，北京是遵守聯合國國際秩序的維護者與捍衛者；相對地，美國退出相關國際組織，漠視國際規制，是個「唯白人利益至上」，只有自己國家利益的國際秩序破壞者。

廣告 廣告

在川普推動全球無差別關稅政策之下，不論歐洲、美洲、澳洲、亞洲，都向川普的關稅大刀屈服，只有北京有勇氣有底氣與美國進行長期抗戰，不與川普妥協並逼迫美國，不得不針對關稅與北京達成談判的框架協議。

在當前的國際社會秩序，不是三分天下，而是北京與美國的G2格局，只有北京不會失去尊嚴成為聽命美國的盟友，只有北京不會不智而成為美國的敵人，北京有「實力」避免季辛吉提到過的危險與致命，是美國唯一的「對手」。

對於這些閃躲危險與避免致命而接連到訪北京的國家，北京通通「以禮相待」。可以預期的是：只要川普無視國際的秩序與規則，繼續惡搞下去，相信「站隊北京」現象，不會就此消失。（作者為新黨輿情中心副主任）