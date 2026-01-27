美國盟友紛紛轉向中國？英相訪問北京試圖敲開市場，彭定康要他為黎智英發聲

英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）27日啟程訪問北京，這不僅是他個人的首次中國行，這更是英國領導人八年來首次出訪北京。然而在美中對抗激化的全球格局下，這趟旅程從一開始就注定充滿矛盾與挑戰。唐寧街的核心難題清晰可見：如何在追求龐大的中國經濟利益、維護與美國的傳統盟邦關係、以及堅守對人權與國家安全的承諾之間，尋求一條微妙的平衡之道。

這次為期三天的訪問行程，施凱爾將率領約60位企業、大學與文化事業的領導人和兩位大臣出訪，在北京會見中國領導人、然後前往上海，之後還會短暫訪問日本。施凱爾在出訪前夕接受《彭博新聞》（Bloomberg News）專訪，為其外交策略定下了明確基調：英國不會被迫在美國與中國之間「做出選擇」。這番「不選邊」宣言，彰顯英國政府試圖在G2之外開闢自主空間的雄心。

施凱爾說，中國作為世界第二大經濟體，對英國企業而言確實存在「重大機遇」，強調「把頭埋在沙子裡而忽視中國…是不明智的」。施凱爾過去就曾表示，若無法妥善處理與中國的關係，將是一種「失職」，甚至明確拒絕了英國反對陣營所倡導的「孤立主義」。施凱爾強調，過去英國的對中政策總是在「黃金時代」（golden age）與「冰河時期」（Ice Age）之間劇烈搖擺，他正是要拒絕這種極端化的選擇，尋求一條更穩健的「中間路線」。

國安疑慮與人權爭議

就在施凱爾訪中前夕，英國政府批准了一項爭議已久的計畫——同意在倫敦興建一座規模龐大的中國新使館。此計畫的批准時機格外敏感，反對者一直提出警告，這座新使館未來極有可能成為「中國間諜活動的基地」，對英國的國家安全構成直接威脅。此外，香港末代總督彭定康（Lord Chris Patten） 在接受《新聞協會》（Press Association）採訪時，則警告施凱爾必須為香港媒體大亨、同時也是英國公民的黎智英（Jimmy Lai）案發聲。

彭定康表示，英國過去的對中政策建立在一個根本性的「謊言」之上，即「為了跟他們做生意，我們必須避免說任何他們不喜歡的話或做任何他們不喜歡的事」。他更提醒施凱爾不要只是「順帶提一嘴人權」：「如果這件事變成會議上的『順帶一提』，直到會議結束離開時才提出來，只是為了告訴媒體你做了這件事，那他們肯定不會信服。

面對各方質疑，施凱爾在《彭博新聞》的訪問中表示，他將會對北京提出在人權議題上的分歧，其中也包括黎智英的命運。

反中陰影下的唐寧街

當美國總統川普（Donald Trump）以其不可預測的交易式外交風格，為英國等傳統盟友創造了一個極其複雜的國際環境。這種風格既帶來了巨大的壓力，卻也無形中催生了盟友尋求更大外交自主性的空間。施凱爾的「不選邊」政策，正是在川普之亂的背景下形成的，包括美方一再索求格陵蘭的土地與主權，甚至威脅要動武；批評北約部隊在阿富汗只是「殿後」、「根本沒在前線作戰」；施壓要對加拿大徵收100%關稅，這些行徑都動搖了傳統盟友對華府承諾的信心，也迫使像英國必須為美國的不確定性準備B計畫。

自2024年當選首相以來，施凱爾一直將重塑與中國的關係作為重要任務。倫敦國王學院的中國專家克里·布朗（Kerry Brown）表示，此次訪問的重點「將是雙方如何看待美國和川普當前的行為和姿態」。他也強調：「當前局勢的反常之處在於，在人工智慧、公共衛生和環境等全球性問題上，倫敦可能比華府還要更接近北京。」

《路透》指出，這次施凱爾訪問北京，讓中國有機會再拉攏一位正在應付川普動盪貿易政策的美國盟友。加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）這個月也跟中國達成了經濟協議，相較之下，法國總統馬克宏去年12月的訪問則收效甚微，不過德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）下個月也要訪問中國。施凱爾雖然希望與中國建立更緊密的經濟和貿易聯繫，兌現透過投資公共服務和經濟來改善人民生活的承諾。但《路透》指出，施凱爾的親中路線也遭到了來自國內與美國的強烈批評。

施凱爾要敲開中國市場

根據英國政府數據，截至2025年年中的12個月之內，中國是英國第四大貿易夥伴，貿易總額約1,000億英鎊。倫敦智庫中國戰略風險研究所政策主管山姆・古德曼（Sam Goodman）表示，英國雖然設法改善與北京的關係，但迄今幾乎沒有獲得任何經濟利益：中國僅佔英國外國直接投資的0.2%，而美國約佔三分之一，英國對中國商品和服務市場的份額在過去一年有所下降。

《彭博》指出，中國是英國尚未開發的市場中最大的一個，施凱爾選擇淡化在國家安全或人權問題上持續存在的分歧，將經濟關係放在首位。不過施凱爾也說，隨行的訪團成員「明白其中的機會，但這並不意味著要在國家安全上妥協」。談到川普近來的表現，施凱爾則說「上週我們面臨諸多挑戰，我們以英國的務實精神、以及對自身原則和價值觀的堅持，來應對這些挑戰」。

