美國盯上陳志！林裕豐爆背後藏中國高官洗錢網
社會中心／林奇樺報導
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，主嫌陳志目前仍在逃。陳志原籍中國福建，媒體人林裕豐就質疑，其所創立的詐騙集團會不會是在幫中國哪些高官在洗錢呢？而美國之所以出手，除了打詐騙，也有可能是要藉此把背後的高官與權力結構一併拉出來。
林裕豐在三立談話節目《新台灣加油》中指出，沒有關係什麼都做不了，所以他一定有「打通環節」——有一個關鍵人物能把他引介到柬埔寨去。換句話說，陳志年紀輕、手頭有25萬美元，重點在於那筆錢到底是誰出的：是他自己賺來的，還是他只是眾多人頭中的一個人頭，由別人把事情處理好，他再去擴展組織？
林裕豐接著分析，若沒有穩固的後台和關係網，很難看到詐騙集團有能力發展到擁有自己銀行、甚至交易所的程度。銀行與交易所都是高度監管的機構，能做到這一步代表背後有人在「幫忙」——這樣的交易所往往不是單純為了營利，而是為了替政要、權貴藏錢，把不同來源的資金沖在一起，讓本來應該分流、追查的款項變得混淆不清，最後所有錢都成了「髒錢」。因此，表面上的詐騙只是手段，真正的目的很可能是提供一個讓貪腐資金流通、隱匿的平臺。
他並強調，美國出手追查這類案件，未必僅僅是要抓詐騙份子那麼簡單；更重要的，可能是藉此把背後的高官與權力結構一併拉出來。
