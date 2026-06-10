美國盯上AI代工漏洞！跨黨派參議員點名台積電 防中國借海外子公司訂製晶片

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美中AI晶片戰正在往上游推進。

過去，美國管制的焦點是輝達晶片能不能賣給中國；現在，華府開始盯上更深一層的問題：中國企業能不能透過海外子公司、空殼公司或白手套，委託台積電等晶圓代工廠生產客製化AI晶片。

路透昨（9）日報導，美國共和黨參議員Jim Banks與民主黨參議員Andy Kim致函美國商務部工業暨安全局，要求川普政府強化對台積電等晶圓代工廠的出口管制規範，防止中國企業透過設在第三國的子公司或前台公司，繞過現行AI晶片限制。

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美國商務部工業暨安全局先前已澄清，中國企業設在馬來西亞等第三國的子公司，若購買先進AI晶片仍須取得許可。但參議員認為，現行規則仍可能存在漏洞，因為中國企業不一定直接購買輝達等現成晶片，也可能改以客製化設計，下單給晶圓代工廠製造。

這就是台積電被點名的原因。

台積電不是中國企業，也不是出口管制的破口，但它是全球最先進AI晶片製造的關鍵節點。只要美國認為中國仍可能透過海外架構取得先進算力，晶圓代工廠就會被要求承擔更嚴格的最終客戶、最終用途與最終流向審查責任。

這會讓台灣半導體供應鏈進入新的國安位置。

過去，台灣企業最重視的是技術、良率、產能、成本與交期。未來，接單本身也會變成國安審查的一部分。客戶是誰、設計來自哪裡、晶片用在哪裡、是否流向中國軍方或AI模型訓練，都可能成為必須回答的問題。

這對台灣是壓力，也是地位。

壓力在於，台積電與相關供應鏈要承擔更重的合規成本；地位在於，美國越是點名晶圓代工源頭，就越證明台灣已經不只是半導體供應商，而是全球AI戰略秩序的第一線。

接下來要看，美國商務部是否正式要求晶圓代工廠建立更嚴格KYC制度，並把第三國子公司、設計服務公司、IP供應商、封裝測試與資料中心使用者一併納入審查。

AI戰爭已經不是誰賣晶片給中國而已。

真正的新戰場，是誰替中國製造算力。

（圖片來源：AI示意圖）

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