美國盯場下解禁！路透：委內瑞拉石油恢復出口 逐步取消減產政策

一輛油罐車於2026年1月12日停在委內瑞拉卡拉卡斯的一個加油站卸貨。（美聯社）



隨著美國與委內瑞拉展開談判，路透社引述消息報導，委國在美國監督下恢復石油出口，緩解了先前禁運所導致的庫存壓力，因此也逐步撤回減產措施，恢復部分油井產出，多艘超級油輪於12日、13日接連啟航，駛離委內瑞拉海域。這不僅改變了委國國營石油公司內部低迷氣氛，也為重振當地破舊的石油設施帶來投資曙光。

美國在去年12月對委內瑞拉實施石油禁運後的幾週內，委國的原油出口量幾乎快要降到零，當時只有美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）在取得美國許可的情況下，仍能從其與委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的合資企業出口原油。

這項禁運讓數以百萬桶計的原油滯留在陸上儲槽與船舶中，隨著儲存空間被填滿，PDVSA被迫關閉油井，並下令國內合資項目的原油產量必須減產。

PDVSA在美國監督下恢復原油出口 逐步撤回減產措施

如今，3名接近相關營運的人是13日告訴路透社，PDVSA在美國的監督下已恢復原油出口，並已開始逐步撤回先前在美國嚴格石油禁運下所做的減產措施。

2艘超級油輪各自載運約180萬桶原油，已於12日深夜離開委內瑞拉海域，這可能是委內瑞拉與美國之間一項5000萬桶供應協議的首批出貨，好讓委國原油出口在馬杜洛被抓捕後重新動起來；隨著第3艘油輪於13日從委內瑞拉啟航，PDVSA正指示合資企業，讓先前被關閉的油井群恢復產出。

倫敦證券交易所集團（LSEG）的船舶追蹤數據顯示，這些船隻13日正從委內瑞拉海岸向北駛向加勒比海，當地有許多貿易商、生產商和煉油商等石油公司所租賃的儲罐。這第3艘船隻顯示的目的地，是加勒比國家巴哈馬南萊丁角（South Riding Point）碼頭。PDVSA尚未證實這項5000萬桶供應協議已經敲定。

PDVSA美方談判露曙光 將為油田與設施帶來投資

消息人士表示，自從PDVSA稱其與美國的談判取得進展，預計將為油田和設施帶來急需的投資，這一消息也迅速改變的該公司的辦公室與作業現場的氣氛。一些公司高層正急著安排與外國石油公司主管的會面，討論生產、出口、電力供應和商業機會；同時，另一些人則忙於進行內部稽核（internal audit），該稽核是公司董事會下令的，起因是上個月一場網路攻擊癱瘓了PDVSA的中央系統，迫使其放慢原油出貨與國內燃料配送。

消息人士表示，這次對PDVSA的稽核，預計將為進一步短期計畫和所需投資的評估奠定基礎，以重振石油產量、煉油、儲存和銷售。這項研究也可能促使PDVSA提出相關方案，作為川普雄心勃勃的1000億美元委內瑞拉石油工業重建計畫的一部分。

全球大型能源貿易商托克（Trafigura）與維多（Vitol）上週已取得美國核發的許可證，得以洽談並交易委內瑞拉原油貨物。這些貿易商尚未公開他們可出口的數量，但美國、印度和中國等國家的煉油商，已開始與這些貿易商洽談購買原油貨物，或透過尚未正式舉行的招標程序進行談判。

