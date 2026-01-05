美國直搗委內瑞拉逮馬杜洛 醫酸賴清德仍噤聲：那解放軍登陸台灣也不是侵略？

​美國對委內瑞拉發動大規模打擊，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛與其妻子並遣送美國，對此，精神科醫師沈政男在臉書發文，怒批「馬杜洛販毒證據何在？都是美國自己在講！」並稱台灣若不譴責美國侵略委內瑞拉，就是不反對中國侵略台灣。

​沈政男表示，這次為什麼川普可以活捉馬杜洛，就是因為馬杜洛手中沒有核彈，在那邊以為美國軍力多麼神勇，其實不過是遇到肉腳對手。馬杜洛是繼承查維茲，委內瑞拉的反美強人，但馬杜洛顯然統治能力差很多，雖然買了很多俄羅斯與中國的飛彈，但未必適當管理，當然實力難以發揮。

廣告 廣告

沈政男說，川普稱馬杜洛販毒，「證據何在？都是美國自己在講」，又有人說，馬杜洛沒收了2024的委內瑞拉選舉，是獨裁者，殊不知美國在拉美支持獨裁者的黑暗歷史，又臭又長，癥結在於獨裁者聽不聽你的話，還有拉下你是否有利可圖。

沈政男批，到現在總統賴清德對於美國侵略委內瑞拉，沒講半句話，前總統蔡英文也沒有，就是難以自圓其說，「如果這不是侵略，那麼解放軍登陸台灣島，是不是也不是侵略？你們不敢吭聲，就等於不反對中國侵略台灣。」

​沈政男稱，蔡英文不是最愛講區域穩定和平？現在誰破壞了拉美的區域穩定和平？在轟炸委內瑞拉之前，美國先封鎖委內瑞拉的運油船，而這也是中共可能對台灣採取的手法，也就是封鎖台海四周。綠營人士說，不要講美國違反國際法，因為馬杜洛太糟糕，這是解救委內瑞拉人民，「試問什麼叫解放軍？就是要來解放台灣人民啊！跟你們的說法，有哪裡不一樣？」​



沈政男表示，中國現在的第一要務是發展自己，要跟美國抗衡，這是民族尊嚴，台灣不要惹事就不會有事。

更多風傳媒報導

