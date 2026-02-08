美國直擊》黃仁勳與達梭系統的90兆美元豪賭，AI加製造會多強？

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2日剛結束台灣行程，旋即展開新一輪全球巡迴，他的下一站目的地就是達梭系統年度盛會「3DEXPERIENCE World 2026」，在會中，他直言雙方合作已超過25年，現在要齊力攻下產值高達90兆美元的全球製造業市場。這對老戰友，究竟看見了什麼樣的未來？

「我們合作25年了，而現在，是時候一起攻下一個90兆美元的市場。」黃仁勳在台上罕見地把話說得直白。這個市場所指的不是雲端空間、不是數據資產，也不是單純的模型運算，而是全球製造業的實體本身。

這場對談，與其說是兩家公司的合作宣示，不如說是一場「AI如何走出雲端、走進真實世界」的產業宣言。

為何得是達梭系統？

黃仁勳與達梭系統執行長達勒茲（Pascal Daloz）在台上的互動像老友敘舊，話題卻極具產業份量。黃仁勳指出關鍵「達梭系統是建構虛擬分身（Virtual Twin）的公司，而NVIDIA是做運算平台的公司。當運算平台發生根本轉移，達梭系統的能力也會隨之徹底改變。」

回顧兩家公司的交情，黃仁勳分享，雙方第一次合作是在工作站轉向PC的年代，隨後歷經OpenGL、CUDA，直到今天的RTX與Omniverse。25年來，每一次運算平台的躍遷，都讓虛擬孿生變得更真實、更精準、規模更宏大。

而這一次，推動平台轉移的核心動力，是AI。

「AI最大的機會，不在資訊世界，而在資訊遇上物理世界的交界。」黃仁勳在現場反覆強調。他解釋，資訊AI（Information AI）固然龐大，但全球經濟的主戰場，其實在於那90兆美元的實體產值。從交通運輸、能源供應到藥物研發，這是一個「電子（運算）遇上原子（物質）」的廣大領域，也是他口中AI規模最大的機會物理 AI（Physical AI）。

在這些產業中，AI不再只處理文字與圖片，而是要理解、模擬、甚至創造真實世界。而這，正是達梭系統深耕40年、最擅長的領域。

人形機器人還沒實際上產線，關鍵在工廠本身

特斯拉的Optimus機器人目前還沒真正在工廠使用。人形機器人離實際部署還有多遠？兩人的回答都指向同一件事，「問題不在機器人，而在工廠本身」。

「你必須先有機器人的虛擬分身、工廠的虛擬分身、設備的分身、流程的分身，並將其置於同一個場景中，才能找到最佳的人機協作方式，」達洛茲語破關鍵。這意味著，現在盛行的大型語言模型（LLM）必須轉化為「工業世界模型」（Industry World Model），這正是 物理AI的核心。

黃仁勳補充，物理AI不是純粹的物理學（Physics），而是「物理學加上產業專業知識（Know─how）」。他直言，沒有知識的算力是盲目的，沒有算力的知識則無法落地。

過去，機器人只能在高度重複、產量極大的場景（如汽車組裝線）運作，因為它倚賴昂貴且僵化的「顯式程式設計」（Explicit Programming）。未來，透過AI的示範學習與推理能力，即便是不具備大規模工程團隊的中小型工廠，也能用得起機器人，這才是真正的機器人革命。

達梭系統6月啟動首座AI工廠

達洛茲在現場透露一個關鍵訊號，達梭系統將於今年6月啟動自建的AI工廠。其優先用途不是對外銷售算力，而是訓練自家的產業模型。這座工廠的意義不在於硬體規格，而在於如何保護並管理企業最珍貴的知識資產。

「我們正在做的，可能是地球上最複雜的事情」，達洛茲說。他認為，真正的範式轉移（Paradigm Shift）不在於工具變得多強，而在於知識如何被普及化。過去，CAD代表電腦輔助設計（Computer─Aided Design），如今在AI加持下，它正演變為「認知增強設計」（Cognitive Augmented Design）。

這代表設計能力將不再只掌握在少數專業工程師手中。當每個人規劃商業模式、建立組織甚至裝修房子時，其實都在進行「設計」。物理AI 要做的，就是將這種創造力交還給更多人。

「看到一個法國人這麼興奮，其實不太常見，」達洛茲打趣地自嘲。但這份興奮背後隱含著兩大巨頭的野心，AI終於不再只是改變軟體世界，而是正式開始重寫真實世界。