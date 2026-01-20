美國直球對決 這項要求將促使「美製車0關稅」！

記者鍾釗榛／綜合報導

美製進口車有望調降。（圖／翻攝FORD）

台美對等關稅正式拍板調降至15%，且不再疊加課徵，雖然美製車進口關稅尚未公布新方案，但近期市場盛傳有機會跟進調降，甚至朝向零關稅方向前進，讓台灣車市再度成為熱議焦點。

談判進入最後階段

行政院今舉辦「台美關稅談判說明記者會」，經貿辦總談判代表楊珍妮表示，目前雙方正進行最後品項核對作業，包含我國輸美產品豁免項目，以及美國進口降稅清單，預計數週內完成簽署台美對等貿易協議。

美方盼全面市場開放

楊珍妮指出，美方希望台灣市場全面開放，並對齊東南亞國家的開放程度，同時參考我國過去與他國簽署自由貿易協定的開放標準，納入市場承諾內容。談判過程中，美方也強調平衡貿易逆差的重要性。

廣告 廣告

美方希望台灣市場全面開放，讓美製車關稅成為關注焦點。（圖／翻攝Tesla網站）

政府強調守住關鍵底線

面對談判高度不確定性，談判團隊強調會堅守國家產業利益、糧食安全與國防韌性三大核心原則。楊珍妮表示，目前仍在最後核對階段，待正式簽署後，將完整對外說明內容。

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／原廠移植野馬心臟 Bronco RTR成為量產戰車

被當成倉庫裡的破銅爛鐵 身分其實是1.8億傳奇跑車

保時捷之外的另一個Carrera TAG Heuer經典賽車錶全新進化

車商自砍50萬起！關稅還沒公布、台灣車價先撐不住了

