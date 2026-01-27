美國看病時間長 費用貴？華人回台灣看病有這些福利

台中榮民總醫院醫療團隊，25日舉辦健康醫療講座。（記者邵敏／攝影）

許多來自台灣的華人深有感觸，美國醫療條件雖好，但看診等待時間長，醫療費用昂貴。台中榮民總醫院日前在南加舉辦醫療健康講座，介紹台灣高效醫療體系給僑胞帶來眾多福利，包括與台灣專業醫師跨國醫療溝通、回台灣做健康檢查、看病治療等。

由台中榮民總醫院副院長周元華率領的醫療團隊，25日舉辦講座，當天上午第一場在洛杉磯縣蒙特利公園市，下午則在橙縣，共吸引近400位僑胞參與。講座中，周元華通過具體案例，詳細介紹僑胞看病福利。他表示，身為退輔會所屬醫學中心，台中榮總肩負守護全民健康使命，透過國際醫療、遠距醫療及跨國合作機制走向海外，讓僑胞無論身在何處，都能即時連結臺灣高品質的醫療資源。

廣告 廣告

醫學工程部主任潘建州分享，該院在醫療科技與智慧醫療領域的最新發展成果，如何結合AI、智慧醫療設備與醫療數據分析，提升臨床診斷效率與精準度，並支援遠距醫療平台穩定運作，使跨國醫療溝通即時且安全。

遠距醫療中心科主任林俊呈指出，美國醫療資源雖然豐富，但常面臨等待時間長、轉診流程繁複、溝通成本高等問題，通過遠距醫療服務，僑胞可在治療前先與台灣醫師進行專業諮詢。國際醫療中心主任徐莞雲介紹該院提供的一站式國際醫療服務，包含跨國就醫規畫、專人協助聯繫、醫療流程整合與後續照護安排等。

僑務委員潘意玲擔任這次健康講座活動總召集人，她表示，台灣建立高效且普及的醫療體系，關鍵在於政府長期投入並推動全民健康保險，不僅制度成功，更是台灣政府給人民的重要福祉。此次活動由華興保險總裁張國興贊助。

當天活動嘉賓雲集，包括駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣、洛僑中心主任鍾佩珍、蒙特利公園市長楊安立、洛杉磯台貿中心主任閉達玉、僑務委員陳柏宇、僑務諮詢委員趙韻梅、前台灣衛生署署長邱文達、中國大專院校校友會會長廖櫻蓮、台大校友會會長林永森、洛杉磯僑界急難救助協會會長楊家淦等。

更多世界日報報導

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言