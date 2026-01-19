美國真能3年搬走台灣4成半導體？林濁水傻眼吐4字：難道晶片廠是在蓋鐵皮屋？

台美關稅協議敲定，台灣獲15%不疊加稅率、232條款最惠國，而台積電等台企將投資美國2500億美元，政府提供2500億美元信用擔保；不過商務部長盧特尼克揚言，川普任內「台灣40%的半導體產能將移到美國」，引起國內關注。對此，前立委林濁水直言，3年內台積電在美產能要達到40%，「難道蓋晶片廠是在蓋鐵皮屋？」

林濁水在臉書發文表示，3年內台積電在美產能要達到40%？一定要做到的話，那肯定得要3年內台灣不蓋任何新廠、添新設備，同時在美國蓋出台灣所有產能80%規模的廠房才做得到。

林濁水直言，難道蓋晶片廠是在蓋鐵皮屋？「不可笑嗎？」更何況台積電法說會已經說，新年度蓋廠預算75%花在台灣，花在美國的，只和日本、德國分享那25%而已。

林濁水強調，所以川普任內要在美生產台灣40%的半導體，只能是話術，眾憂心忡忡之士且稍安勿燥。

