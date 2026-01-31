美國真要打伊朗？外媒爆：川普最快週日動手

▲有外媒踢爆，川普最快可能週日授權對伊朗動武，目標鎖定軍事設施還有德黑蘭高層。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）當地時間週五在白宮重申，美國正朝伊朗部署艦艇，數量超越先前對委內瑞拉發起的打擊行動，敦促伊朗迅速坐到談判桌前，美國希望與伊朗達成協議，但若無法達成，「將拭目以待事態發展」。與此同時，有外媒踢爆，川普最快可能在週日授權對伊朗動武，目標鎖定軍事設施還有德黑蘭高層。

綜合美媒報導，川普30日在白宮簽署一項行政命令時，被在場傳媒問到，是否有與伊朗達成協議的最後期限，川普聲稱已與德黑蘭溝通，但沒有透露具體日期：「只有他們（伊朗）自己才知道。」

隨後又有記者問到，如果伊朗拒絕協議，美國是否會採取類似於在委內瑞拉的措施？川普則回應，不想直接談論正在進行的軍事行動，但強調美國在該區域有一支非常強大的艦隊。

美國獨立調查媒體《Drop Site News》則引述多位消息人士指出，美國軍方高層已告知在中東的重要盟友，川普或授權在本週末，可能是週日對伊朗發動襲擊，將關乎政權更迭，美方規劃的攻擊目標不只限於核設施或飛彈基地，而是進一步鎖定政府高層與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的核心人物。

伊斯蘭革命衛隊是伊朗武裝部隊的一個分支，成立於1979年的伊朗革命之後，在伊朗的政治和經濟中，扮演著相當重要的角色。

消息人士並透露，川普政府的想法是，成功打擊伊朗領導階層後，伊朗民眾再次走上街頭抗議，德黑蘭政權最終垮台，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對此樂觀其成，並向川普保證，以色列可以協助建立一個與西方友好的新政府。

伊朗政府近期多次警告，如果遭美國攻擊，將以「前所未有」的反擊回應，目標包括美國在中東的軍事設施、石油基礎設施還有其盟友以色列。

