美國真要打伊朗？美媒：川普最快周日動武斬首

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國獨立媒體披露，美軍高層已向中東盟友示警，美國總統川普最快可能在週日授權對伊朗動武，目標不只軍事設施，還鎖定高層領導，展開斬首行動，目的要顛覆伊朗政權。

美軍驅逐艦就停靠在以色列南部，鄰近埃及與約旦邊境的港口，包括這艘驅逐艦在內，美軍已有10艘艦艇在中東攻擊位置就緒，當中還有六艘是飛彈驅逐艦，與林肯號航母，一同對伊朗施壓。

美國總統川普：「我們有一支大型無敵艦隊、船隊，隨便你怎麼叫，正駛向伊朗，這比我們在委內瑞拉部署的規模還要大。」

廣告 廣告

美軍攻勢迫在眉睫，美國獨立媒體披露，美國總統川普最快可能週日就會授權對伊朗動武。

記者v.s.美國總統川普：「要求他們在採取進一步行動前達成協議？，（只有他們自己知道了）。」

消息人士透露，美方不只要打核設施或飛彈基地，還要鎖定高層領導，展開斬首行動，要重創伊朗指揮體系，伊朗強硬警告，讓區域局勢更加緊繃。

中東問題專家雅海亞：「我認為川普完全有能力這麼做，這讓人非常擔憂，因為伊朗不僅有政治領導階層，還有宗教領導階層 。」

外界憂心，一旦美軍真的動手，恐怕會升級為中東大規模戰事，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國不想被捲入戰爭，不會開放領空或領水供美軍使用，為了緩解僵局，俄羅斯介入會晤伊朗最高國安官員，土耳其也緊急出面斡旋，與伊朗外長會談。

伊朗外交部長阿拉奇：「我必須堅定地表示，伊朗的防禦能力與飛彈計畫，絕不會成為任何談判的主題，若能如此，伊朗已準備好參與對話與談判。」

伊朗為與美國的談判畫下底線，也拒絕接受任何形式的指令，美國CNN引述伊朗官員消息報導，德黑蘭已決定放棄過去，預告式打擊的做法，意味者不僅會報復攻擊者，還會為中東帶來大規模的混亂，以玉石俱焚向華府釋出最強烈的警告。

更多東森新聞報導

高官又落馬！中國「應急管理部長」王祥喜涉嚴重違紀

冰島發生5.3地震 深度10公里屬於「極淺層地震」

比爾蓋茲被爆「和俄女有染得性病」 本人罕見發聲駁斥

