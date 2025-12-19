美國眾議員出手了！防中國2027武統 向政府提「10措施」保台灣

即時中心／高睿鴻報導

中國犯台野心與日俱增，我國總統賴清德之前就提及，北京當局試圖用「以武逼統」、「以武逼降」等方式，嘗試併吞台灣；國際社會甚至盛傳，北京可能已設定「2027年武統」的相關計畫。為此，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」的跨黨派議員，包括共和黨籍的主席穆倫納爾（John Moolenaar）、民主黨籍的克里許納穆瑞希（Raja Krishnamoorthi），今（19）正式發表「對台政策10建議」，呼籲美國政府強化挺台、抗中力道。





據悉，這份題為《為台灣再添10項措施》（Ten More for Taiwan）的跨黨派報告，指出該委員會的核心任務，就是威懾中共對台灣的軍事侵略。報告指出，中共主導的一系列事態，不斷加劇台海灣衝突的風險，卻也凸顯深化美台經濟、國防和政治合作，以維護台海和平穩定的必要性。報告強調，美國的目標是威懾戰爭，而這需要緊急動用一切國家力量。

美國眾議院（United States House of Representatives）。（圖／美聯社提供）

穆倫納爾直言說，中國國家主席習近平已下令軍隊，做好2027年「必要時收復台灣」的準備，因此，2026將年是加強台海威懾的關鍵年。他接著表示，這意味著增加武器儲備、提升後勤能力、為解放軍製造困境的必要性，進而威懾中共對台灣發動攻擊。他強調，美國人民與台灣擁有牢固的伙伴關係，必須強化合作措施，避免一切為時已晚。

克里許納穆瑞希則表示，這份跨黨派報告明確點出，台灣不是、也永遠不會是美國與中共討價還價的籌碼。並表示，此報告已清楚闡明，有效的威懾不僅來自軍事手段，其實也來自清晰的政治信息、加強經濟聯繫、以及對共同價值觀的堅定承諾。他也強調，美國如何應對全球範圍的脅迫與侵略，直接影響北京對台灣的算盤。

承上述，此份報告也為美國當局，提供10項協助台灣、抵禦中共入侵的政策建議：第一，積極且持續地重申美國對台灣安全的承諾。第二，推動與台灣建立貿易、稅收、旅行和技術協議，以深化投資、擴大合作、並加強經濟整合。國會也應通過立法，迅速遏制及應對中國的經濟侵略、保護關鍵供應鏈、與盟友合作面對經濟施壓。第三，擴大、加速、簡化對台的安全援助，並建立互利共贏的國防工業合作計畫。

美國近期積極對台軍售。（圖／民視新聞資料照）

第四，優先擴大國防工業的生產能力，將其建設任務視為緊急事項；加速創新，並降低對中共供應鏈的依賴。第五，提升防空和飛彈防禦（AMD）能力、快速部署及保障下一代後勤平台、擴大太空發射能力，增強美國維持前沿部署部隊的能力。第六，加速區域基礎設施、基地建設、以及情報共享計劃；進一步整合美國、日本、菲律賓和其他盟國在第一島鏈的部隊；建立新的多邊演習和指揮機制。第七，與台灣合作，擴大並多元化其能源供應，增加液化天然氣（LNG）進口和儲存能力；儲備美國及其盟國的農產品和醫療產品，並加強其網路安全能力。

以及第八，協助台灣提升民防能力；同時為台灣軍人，提供更多參與美國訓練計畫的機會、並拓展長期顧問支持台灣的途徑。第九，努力擴大台灣在國際組織的影響力和作用、加強全球夥伴關係，並透過多邊倡議以支持經濟韌性。第十，讓中共與俄羅斯，為其「無限制」的夥伴關係付出代價，加大習近平對台博弈的難度；同時，加強北約軍事戰備及工業能力，以威懾多領域的威權主義威脅。

