美國眾議院壓倒性通過《台灣保護法案》 授權政府全面放逐北京、要中國「別輕舉妄動」

美國聯邦眾議院稍早以395票贊成、2票反對的壓倒性票數通過，名為《台灣保護法案》（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to Taiwan Act，PROTECT Taiwan Act）的法案，顯示美國國會跨黨派，對此議題的高度共識。兩名投下反對票的國會議員，分別是民主黨籍、來自德州第七選區的弗萊徹（Lizzie Fletcher），以及共和黨籍、來自肯塔基州第四選區的馬西（Thomas Massie）。

該法案由共和黨籍眾議員路卡斯（Frank Lucas）與民主黨籍眾議員岡薩雷茲（Vicente Gonzalez）共同發起，旨在確保一旦北京當局採取軍事或經濟手段威脅台灣，美國將聯手盟友、將中國排除在核心國際金融組織之外。

這部法案並非只是喊口號，它針對的是全球金融體系進行制裁。法案觸發條件如下：只要中國共產黨（CCP）對台灣採取軍事、經濟或外交上的實質侵略行動，美國財政部、聯準會（Federal Reserve）以及證券交易委員會（SEC），就必須採取相關行動，要求國際組織排除中國。

法案中列出的組織，涵蓋全球經濟治理的核心，如果中國失去這些席位，其全球金融影響力將遭到斷崖式打擊：二十國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）、巴塞爾銀行監理委員會 (BCBS)、國際保險監理官協會(IAIS)、金融穩定委員會 (FSB)、國際證券管理機構組織 (IOSCO)等六大金融國際組織。

《保護台灣法》的制裁門檻，並非由行政部門自行任意決定，而是嚴格掛鉤於現有《台灣關係法》（TRA）底下，關於「台海安全威脅」的法律認定。 只要總統認定北京的行動，危及台灣利益，行政部門便有義務在上述組織中發起「排中」程序；但同時法案設有總統豁免條款，倘若白宮認定排除中國不符美國國家利益，可向國會提出書面說明後暫停適用。

法案設有五年日落條款，即法案生效五年後自動失效，或由總統向國會證明終止法案符合國家利益。



為什麼這項法案殺傷力極大？

這不僅僅是丟臉的問題，這涉及金融主權與規則制定權，一旦被排除在國際組織之外，中國將無法參與制定全球銀行業、保險業和證券市場的規則，進而失去重要話語權與影響力。倘若被排除在BIS等組織之外，將使中國的國有銀行在國際結算與信貸評級上，遭遇極大阻礙和打擊。

而且，一旦這些國際監管機構正式排除中國，全球投資者會將其視為「不可投資區域」（Uninvestable）」的背書，進而衍生出市場大幅崩潰局勢。

