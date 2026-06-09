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美國國會週二在打破移民執法資金僵局方面取得重大進展。眾議院（House of Representatives）共和黨人以黨派立場投票通過開啟一項高達700億美元法案的辯論，預計隨後將正式表決並送交總統川普（Donald Trump）簽署，為邊境執法提供長期資金。

這項法案旨在為美國移民暨海關執法局（ICE）及邊境巡邏隊（Border Patrol）提供未來三年的運作資金。此舉意在讓相關機構的預算能跳脫國會長期的黨派爭議，確保執法工作不受政治僵局影響。參議院（Senate）已於上週五凌晨同樣以黨派立場投票通過該法案。

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此前，由於執法人員於今年1月在明尼阿波利斯（Minneapolis）導致兩名美國公民喪生，民主黨人拒絕支持移民執法資金。這場爭議一度導致國土安全部（DHS）經費中斷，進而引發機場安檢大排長龍等民生問題。直到今年4月，國會才達成協議，先行撥款給不涉及川普移民鎮壓行動的部門。

若眾議院順利通過此案，法案將直接送往白宮。這項高達700億美元的撥款案被視為共和黨在移民政策上的重大勝利，也象徵著美國政府在邊境管控與國土安全預算上，暫時擺脫了長達數月的撥款危機。

原文出處：美國眾議院推進700億美元移民執法法案 川普政府邊境資金有望入袋

本文由AI協作，經編輯審核後發布