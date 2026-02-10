美國眾議院通過《台灣保護法案》 中共犯台將遭「金融封殺」

國際中心／倪譽瑋報導

美國聯邦眾議院通過「台灣保護法案」。（圖／翻攝自美國聯邦眾議院官網）

美國眾議院以395票贊成、2票反對壓倒性通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act），該法旨在對中國表達「侵略零容忍」，如果中方的行動威脅到台灣的安全、經濟等，美國政府有權讓中國「無法從全球體系中獲益」，應將其排除於國際金融體系與重要組織之外。目前法案還須經參議院審議、總統簽署才能正式生效。

美國眾議員提案「台灣保護法案」 盼望警告中國

美國共和黨籍眾議員魯卡斯（Frank Lucas）發起「台灣保護法案」，內容提到如果台灣人民的安全、社會、經濟因為中國的行動受到威脅，美國方應在最大可行範圍中，將中國代表排除於20國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）、金融穩定委員會（FSB）等國際金融組織外。

廣告 廣告

魯卡斯在「台灣保護法案」投票前強調，如果中國意圖與台灣發生衝突，他們就必須準備承擔後果，過去自俄羅斯入侵烏克蘭後，眾議院便有通過類似的制度，以向全世界表明，破壞國際秩序將面臨「嚴重的下場。」

援引台灣關係法 應對侵略採前瞻性政策

魯卡斯也點出，目前中國在南海持續展現侵略行為，美國必須對北京採取更具「前瞻性」的政策，以展現堅定決心、表明「絕不容忍侵略行為」。對台灣遭入侵的回應必須是強而有力的，應該包含多項制裁、經濟懲罰，「將中國排除在國際組織之外」可謂不該缺少的一環。

同黨籍眾議員希爾（French Hill）也認同，他引述1979年《台灣關係法》指出，中國不能以武力、脅迫、抵制、禁運等手段，逼迫台灣向共產黨屈服、使其成為「一個中國」的一部分；「台灣保護法案」便是為了傳達侵略零容忍所設。

法案獲跨黨派支持高票通過 但尚未正式生效

後續的投票中，眾議院展現跨黨派共識，以395票贊成、2票反對，正式通過「台灣保護法案」。民主黨籍眾議員史丹頓（Greg Stanton）於社群平台X發文表達支持，直言中共若威脅鄰國，就不應該從全球體系中獲益。

不過，「台灣保護法案」雖然高票通過，但接下來還需送交聯邦參議院進行審議，待參議院表決通過後，再由美國總統川普簽署，才會正式成為法律。

更多三立新聞網報導

全力挺陳亭妃！胞妹「四連霸議員」陳怡珍 宣布2026不拚連任

高金素梅疑因中國快篩遭搜索 他預言：若真要查「很多人會完蛋」

主管怒20多歲新人「事沒做完準時下班」 一票卻不挺：得給加班費

