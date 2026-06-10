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美國期中選舉前哨戰開打，緬因州前州長 Paul LePage 於週二成功奪下該州第二選區的共和黨提名。這場選戰被視為決定美國眾議院控制權的關鍵戰場，LePage 的回歸也為 11 月的正式對決拉開序幕。

根據路透社（Reuters）報導，緬因州第二選區涵蓋該州大部分的森林地帶，是全美少數競爭極為激烈的選區之一。由於該區選民結構特殊，其選舉結果往往能左右國會的權力平衡，因此備受兩黨高度關注。

Paul LePage 過去曾擔任兩任緬因州州長，以強硬的政治風格著稱。在淡出政壇一段時間後，他決定重返選戰，預計將發起一場高調且具影響力的競選活動，力求為共和黨奪回這一席次。

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民主黨方面，現任溫和派眾議員 Jared Golden 已決定不尋求連任，這讓該席次成為開放競爭狀態。目前民主黨初選競爭激烈，參選人包括州參議員 Joe Baldacci 以及 Matt Dunlap、Jordan Wood 與 Paige Loud 等人。

值得注意的是，緬因州採用特殊的「排序複選制投票」（Ranked-choice voting），這意味著最終的選舉結果可能需要較長時間才能正式確認。這場選戰不僅是地方選舉，更是共和黨能否翻轉眾議院多數優勢的重要指標。

原文出處：美國眾議院關鍵選戰！緬因州前州長 Paul LePage 贏得共和黨提名

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