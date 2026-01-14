美國眾院調查艾普斯坦案 柯林頓夫婦拒出席作證

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國前總統柯林頓（Bill Clinton）和前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）表示，他們將拒絕國會傳喚，不在眾議院針對已故性犯罪富豪艾普斯坦的調查中作證。

美聯社報導，柯林頓夫婦今天於社群媒體公開一封信，內文抨擊聯邦眾議院監督委員會的調查「在法律上無效」。

隸屬民主黨的柯林頓夫婦於信中寫道：「我們將強力捍衛自己。」

柯林頓夫婦更指控，眾議院監督委員會主席、共和黨眾議員柯默（James Comer）允許其他前任官員向監督委員會提供艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關案件的書面證詞，卻選擇性傳喚他們。

柯默則說道，他將於下週啟動柯林頓藐視國會的相關程序。

柯林頓今天沒有遵循國會的傳喚現身眾議院作證，柯默之後告訴記者：「沒人指控柯林頓夫婦違法，我們只是有一些疑問。」

1990年代至2000年代初期，柯林頓與艾普斯坦曾有過眾所周知的友誼。

柯林頓夫婦還在信中提到：「我們已經盡力向你們提供我們所掌握的少量資訊，我們這樣做是因為艾普斯坦先生的罪行令人髮指。」

艾普斯坦涉及性販運等罪嫌而在2019年被美國當局逮捕，但等待審判期間，他於紐約一處關押設施的牢房內自殺身亡。（編譯：陳彥鈞）1150114

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。