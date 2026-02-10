美國眾院通過《保護台灣法案》中國犯台或被踢出國際金融系統

（德國之聲中文網）美國國會眾議院當地時間周一以395票贊成、2票反對的壓倒性票數通過了《保護台灣法案》（Protect Taiwan Act）。根據該法案，如果中國的行為威脅到台灣的安全，美國將把中國排除在國際金融機構之外。

該法案旨在建立一種金融威懾機制：如果中國的行為“對台灣人民的安全或社會經濟制度構成威脅”，美國將在“最大程度上”將中國代表從二十國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）、金融穩定理事會（FSB）等國際金融機構中除名。

據台灣中央社報道，該跨黨派法案的發起人共和黨眾議員盧卡斯（Frank Lucas）在投票前表示：“這項法案傳遞了一個明確的信息：如果中國意圖與台灣發生沖突，那麼中國就應該做好承擔後果的准備。”

他以俄羅斯入侵烏克蘭為例，指出眾議院此前已批准過類似的機制，以表明破壞國際秩序將導致迅速而嚴重的後果。

盧卡斯表示，中國在南海持續展現具有攻擊性的行為，並認為美國應該對北京采取更具前瞻性的政策。他指出，華盛頓必須展現出明確的決心，即絕不容忍侵略行為，任何針對中國入侵台灣的美國回應都必須強硬，包括實施多項制裁和經濟懲罰，將中國排除在國際組織之外必須是應對措施的一部分。

民主黨眾議員格雷格·斯坦頓（Greg Stanton）在投票後在社交媒體平台X表示，“如果中國共產黨威脅其鄰國，就不應該從全球體系中獲益。”

法案要求美國財政部、美聯儲與證券交易委員會采取“一切必要步驟”，推動有關政策落實。

同時，條文也設有豁免機制。美國總統可設定排除措施，將特定組織列為不適用，但須向眾議院金融服務委員會與參議院銀行、住宅與都市事務委員會提交報告，說明豁免符合美國國家利益並交代理由。

該法案在眾院通過後將送交參議院審議，如獲得批准，將由美國總統簽署後生效。不過，眾院在上一屆國會曾通過同樣的法案，但當時參議院並沒有進行表決。

作者: 德正