美國知名主播母親遭綁架！家中有血跡、地方電視台收到勒贖信

美國國家廣播公司主播賈斯禮的母親南西，據信1月31日晚間在亞利桑那州的家中遭綁架，當地警方已發出尋人通告。路透社



美國國家廣播公司（NBC）主播賈斯禮（Savannah Guthrie）的母親，驚傳在亞利桑那州的住家遭匪徒綁架，亞利桑納一間地方電視台收到據信是歹徒寄去的勒贖信。

54歲的賈斯禮是招牌晨間新聞節目《今天》（Today）的共同主播，她的84歲母親南西（Nancy Guthrie）據推測在1月31日深夜遭綁架。

美國國家廣播公司主播賈斯禮的母親南西，據信1月31日晚間在亞利桑那州的家中遭綁架。圖為賈斯禮2022年3月出席活動。路透社資料照片

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，亞利桑那州皮瑪郡（Pima County）警長納諾斯（Chris Nanos）表示，該州一間地方電視台2日收到勒贖信，為了肉票安全，電視台同意當時不予報導。

廣告 廣告

據報導，該封信中描述南西家中的具體細節以及她當晚穿著的服飾，納諾斯並未證實這些資訊的準確性或信件的真實性，也未披露是哪間電視台。

不過，CBS附屬台KOLD-TV於3日報導，收到一封「疑似為指稱的勒贖信之一」電子郵件的正是他們，且已交給警長辦公室。

納諾斯表示，調查人員已對信件進行分析，並嚴肅看待。聯邦調查局（FBI）審閱該封信件，並決定將內容讓賈斯禮知悉。

納諾斯指出，當局原本希望避免資訊公開，但這封信被八卦媒體TMZ取得，且TMZ在聯繫警長辦公室之前就已先行報導。

一名熟悉此案的執法人員消息來源向CBS透露，在南西位於土桑（Tucson）的家中發現少量血跡，且3日在住家前門外的踏腳墊旁也發現少量的疑似乾涸血跡。

警方已過濾家庭保全系統的監視器影片，目前尚無所獲，亦無法確認綁架犯人數。調查人員認為，該系統可能被設定為在短時間後自動刪除畫面，目前正嘗試透過鑑識手段復原案發時間的畫面。

納諾斯說，南西最後一次出現是1月31日晚間的家中，但直到隔天早上她沒去教堂，才有人發現她失蹤。

警方強調，肉票不可能走失，因為她沒有認知障礙，且行動能力非常有限。

納諾斯表示，南西需要每天服藥，對此相當擔憂。他告訴CBS新聞：「時間真的在一分一秒流逝。」

納諾斯說：「如果你不給她關鍵藥物，就會讓她陷入巨大的危險中。再說一次，正如我所言，如果她沒拿到那些藥，後果可能是致命的。」

綁架案曝光後，賈斯禮3日在Instagram發文，懇求網友一同禱告，祈求她的母親平安歸來。

更多太報報導

人權律師提告、控接收美國驅逐者違憲 遭史瓦帝尼高等法院駁回

【一文看懂】巴拿馬運河到底歸誰管？長和集團港口交易案掀起的美中角力

艾普斯坦檔案扯出一堆名人 比爾蓋茲前妻「勾起我婚姻中痛苦回憶」