美國知名百貨驚傳財務危機 擬聲請破產

走在紐約曼哈頓第五大道上，薩克斯百貨（Saks Fifth Avenue）不僅是一家商店，更是一處充滿歷史感的時尚聖殿。然而這家零售巨頭正陷入前所未有的財務風暴，風光一時的精品百貨指標，卻傳出可能要在跨年前夕走向破產。

根據《彭博社》報導，薩克斯全球企業傳出正考慮聲請破產法第11章破產保護。知情人士透露，該公司一筆超過1億美元的債務將於12月30日到期，在現金流極度吃緊的情況下，選擇聲請破產已成為最後的自救手段。目前公司內部也正同步探索其他增加流動性的可能性，包括籌集緊急資金或是變賣旗下資產。據了解，部分貸款機構已在近期舉行秘密會談，評估該公司的現金需求，並討論潛在的債務人持有資產貸款計畫，以確保公司在進入破產程序後仍能維持基本運作。

薩克斯百貨在去年底曾展現巨大野心，向債權人籌集數十億美元，希望能推動以收購競爭對手尼曼百貨（Neiman Marcus）為核心的扭虧為盈計畫。當時薩克斯寄望透過擴大規模效應來重振這家陷入困境的零售商，並引入亞馬遜與Salesforce等科技巨頭的技術支持，試圖打造由數據驅動的新型奢華品牌。沒想到，這項併購案反而讓公司背負了更沉重的債務，且始終無法解決與供應商之間的長期糾紛。許多大牌供應商因為不滿貨款遭到拖欠，已陸續停止供貨，這讓專櫃缺貨問題日益嚴重，導致虧損雪上加霜。

財務狀況的惡化也反映在市場價格上。雖然薩克斯在今年6月曾爭取到數億美元的債務重整資金，並重新調整還款優先順序，但這顯然未能止血。根據最新交易數據顯示，該公司於8月重組的9.41億美元次級債券，週一的交易價格已暴跌至每股7.5美分左右，與兩週前的36美分相比出現斷崖式下跌。此外，約7.62億美元的高級債務報價也僅剩每股48美分。這種價格走勢顯示出投資人對於公司能否成功轉型已感到極度悲觀。

薩克斯的一位代表對外表示，公司正與主要財務關係人共同探索所有潛在途徑，以確保薩克斯全球擁有穩健的未來，並強調會繼續為顧客提供卓越的產品與個性化服務。然而現實情況相當嚴峻，該公司在10月才剛下調全年度業績預測，主因是庫存管理挑戰導致銷售下降。隨著12月底的付息壓力逼近，這家零售巨擘是否能趕在最後一刻找到救命錢，或者是會成為2025年末最震撼的破產案例，目前仍存在極大的變數。

