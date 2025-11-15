美國知名美食部落客驚傳離世 妻子悲痛發聲

美食部落客Michael Duarte驚傳離世。（圖／翻攝自IG@foodwithbearhands）





美國知名美食部落客Michael Duarte驚傳上週六離世，享年39歲，消息震撼粉絲。他的妻子Jessica Duarte透過社群媒體首度發聲，深情回憶丈夫，也感謝外界對他們的支持。

妻子Jessica在聲明中沉痛寫下，自從丈夫離開後，一直不知道自己該做什麼，感謝外界關心讓她感受到滿滿的力量、有人在背後支持著，「能知道他在這一生中影響、啟發了這麼多人，我真的很感動也很驕傲，我會延續他的精神與遺願，不只是為了他，也是為了我們的家人。」

儘管丈夫已經不在身邊，讓她難以接受，但她漸漸感受到丈夫所帶來的影響，比她想像的還要大，如今選擇向大家分享丈夫的心路歷程，把這份愛回饋出去。她也坦言目前正在安排追思事宜，若有後續會再跟大家分享。

至於外界對丈夫過世的報導，妻子Jessica坦言有些不實資訊讓她看了很難過，也不尊重死者，強調目前事件仍在調查中，呼籲媒體和大眾切勿再散播未經證實的資訊，最後向已經離世的丈夫深情喊話「我以身為你的妻子為榮，這個身分我會帶著一輩子。親愛的，我們另一邊見。」

根據《ABC News》報導，Michael Duarte的死訊最早是由經紀公司Alooma在上週日（9日）證實，公司形容他是「重要的合作夥伴，也是親密的朋友」，並稱讚他敬業又充滿創意，對每位與他共事過的人都留下深刻印象。合作過的烤肉品牌Bear Mountain BBQ也在社群帳號上悼念，「他是個以家庭為中心的人，提到女兒時總是容光煥發，是位全心投入的丈夫，也是個心地善良、溫暖待人的好人，這樣的人無法被取代，他的離開留下永遠填不滿的空缺，但他的精神、活力、熱情與創意，會一直留在我們心裡。」

Michael Duarte生前以烤肉美食影片在Instagram累積超過84萬粉絲，他近期貼出的影片更回顧自己從加州餐飲業打工做起，一路從洗碗工、餐廳總經理，到最後靠著網路美食內容闖出名號的故事。



