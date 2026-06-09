美國研究：iPhone普及加速出生率下滑

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▲美國一項最新研究指出，蘋果iPhone在2007年的問世，間接導致了美國生育率下降，尤其是在青少年與年輕族群之間。（iPhone示意圖／記者周淑萍攝）

[NOWNEWS今日新聞] 把「避孕」加入iPhone的功能清單之中吧！美國一項最新研究指出，蘋果iPhone在2007年的問世，間接導致了美國生育率下降，尤其是在青少年與年輕族群之間。

根據《Axios》報導，研究人員與政策制定者一直以來都在努力尋找全球乃至美國出生率下滑的確切原因，避孕管道的普及、育兒與房價等經濟因素都在討論之列，而最新研究則是把智慧型手機也加入其中。

美國的生育率自2007年開始下滑

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美國的生育率自2007年開始下滑，起初經濟學家認為這是金融危機所致，因為人們在經濟不景氣時往往傾向少生小孩。然而，在2008年經濟衰退過後，經濟迎來了復甦，出生率卻沒有跟著反彈。

其中，青少年和年輕族群的出生率跌幅最為劇烈。部分研究人員於是大膽假設，這與社群媒體和智慧型手機的崛起有關。畢竟，已有諸多資料證實青少年的性行為相比過去有所減少，同時焦慮感與社交孤立感則在增加。

iPhone越普及的地區出生率下滑越快

美國密德伯里大學（Middlebury College）經濟學家邁爾斯（Caitlin Myers）與學生胡伯（Ezekiel Hooper）的研究更進一步，邁爾斯發現iPhone在2007年發表之初，僅支持AT&T網路，AT&T一直到2011年為止在美國都擁有iPhone獨家銷售權。

於是比對美國國內「有AT&T訊號」與「沒有AT&T訊號」的地區，就可提供大致準確的關於使用iPhone與沒有iPhone的對比。結果發現，在AT&T網路訊號覆蓋率較高的地方，出生率以更快的速度暴跌。

邁爾斯指出，研究無法完全排除有AT&T網路與沒有AT&T網路的地區，在iPhone之外還存在其他顯著差異的可能性，而那些差異或許才是造成出生率加速下滑的主因。

年輕人熱衷網路社群自然導致生育率下降

不過邁爾斯強調，智慧型手機確實改變了人們，尤其是年輕人，打發時間的方式。年輕人獨處的時間越來越長，與朋友的互動更多轉向線上而非面對面，這些轉變顯然都會讓懷孕變得越來越困難，「人們根本沒有去建立那種最終可以孕育出下一代的親密關係」，邁爾斯補充說。

近期另一篇獨立研究論文也發現，智慧型手機的引進與全球生育率下滑之間存在關聯。當然，並不是說手機能夠避孕，經濟學家萊文（Phillip B. Levine）表示，「這只是這類社交影響將導致出生率下降的另一個例子」。

若邁爾斯研究的結論屬實，智慧型手機也會造成生育率下降，那麼想要解決少子化顯然更加沒有簡單途徑，畢竟政府如何要求年輕人停止使用手機？少子化已經變成許多國家的首要課題，發放育兒津貼、提供減稅優惠，或是推行更完善的托育與育嬰假政策都是常見的策略。

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