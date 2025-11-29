美國示警中國北極活動「空前」 國土安全部促強化破冰艦隊

美國極地破冰巡邏艦「斯托里斯號」（USCGC Storis）。 圖：翻攝自Fugu Ｘ

[Newtalk新聞] 美國國土安全部日前發布最新報告，直言中國在北極海域的存在度已達「空前」水準，明確點名中國軍事與研究船今年在美國北極海域內外的活動密度激增，恐對美國海洋主權構成挑戰。《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News） 26 日報導指出，國土安全部呼籲必須擴大海岸防衛隊（USCG）極地破冰能力，避免在北極的主導權上被邊緣化。

報告中提到，「2025 年空前數量的中國軍事和研究船，在美國北極海域內或附近活動，促使美國海岸防衛隊果斷回應，以捍衛美國主權」。國土安全部警告，隨著中國持續擴張其破冰船隊，若未來在北極的行動跨越既有規範，將可能升高美國的安全風險。報告發布後，美國軍方也表示正以「戰略性方式」強化在該區域的部署。國土安全部強調，海防隊的主動作為，反映現任政府重新致力於維護美國邊境安全和國家利益，「即使是在偏遠的北極地區，亦是如此」。

美國海防隊今年啟用 25 年來第一艘新打造的極地破冰巡邏艦「斯托里斯號」（USCGC Storis）。國土安全部官員指出，海防隊「需要更多現代化艦艇」才能在 21 世紀維護美國在北極的核心利益。報告直言，若極地破冰能力不足，將可能「拱手讓出」北極主導權，造成「升高安全顧慮、使用北極航道受限，以及流失寶貴資源和削弱制定未來北極政策的影響力」。

依照海防隊說法，中國研究船今年比往年更頻繁進入北極的美國管轄範圍。面對活動升溫，海防隊已於 8 月提出擴編駐北極艦艇與人力的計畫。今年 7 月，美國海防隊亦曾通報，在北美北極與阿拉斯加外海偵測到一艘懸掛中國國旗的研究船，並與加拿大軍方共同監控其動向。

