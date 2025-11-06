美國社區麵包計畫 援助4州弱勢度過飢餓危機

物價攀升，導致家計吃緊。美國有一個公益團體，號召志工在家中製作麵包，捐贈給弱勢家庭度過難關。自2020年創辦以來，已有近900名志工烘焙師加入。這項「社區麵包」計畫，至今總計已向4個州 有合作的食物銀行，捐出20萬個麵包、與22萬片能量餅乾，力挺弱勢族群對抗飢餓。

仔細搓揉麵團，愛心麵包師是公益團體的成員之一，要用自己的烹飪專長，協助社區弱勢。

志工 艾瓦德森：「我喜歡社區麵包這項任務，因為它讓我有機會烘焙一些東西，並與社區裡的其他人分享，他們不一定需要知道我是誰，但他們知道，有一個社區愛著他們 關心著他們。」

「社區麵包」計畫，2020年 在新冠疫情期間創立，由於當時食品供應短缺，在創辦人號召下，如今已發展為1個 由近900名志工烘焙師組成的網絡，遍布華盛頓州、俄勒岡州、加州和愛達荷州。

社區麵包創辦人 凱爾利：「麵包很神奇，它可以做成任何種類的三明治，它也很好製作 很容易上手，不需要說明書 但最重要的是，它是一件可以從，家庭廚房捐贈的安全物品。」

將麵包切成一袋袋吐司，在5年多的時間裡，社區麵包計畫 總計向4個州有合作的食物銀行，捐出20萬個麵包、與22萬片能量餅乾，力挺弱勢族群對抗飢餓。

志工 博蕾拉：「(弱勢)家庭必須做出決定，他們必須在支付房租 電費，醫療費 學校用品，和食物之間做出選擇，因此 我們透過提供服務，在某種程度上幫助他們做出選擇。」

創辦人指出，由於物價攀升，弱勢家庭對食物的需求依舊存在。社區麵包希望能盡量填滿捐贈籃，協助家庭度過經濟難關。

