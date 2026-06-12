美國科技大咖上市／SpaceX掛牌上市飆漲三成 馬斯克成首位一兆美元超級富豪
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萬眾矚目的SpaceX上市案今天登場。這是有史以來全球最大規模的首次公開募股（IPO），發行價格為一三五美元，發行五．五五六億股，募得資金七五０億美元，以美元兌換新台幣匯率三一．六六五元計算，SpaceX這次印的股票共換得新台幣二．三七兆元的鈔票，創辦人馬斯克並因此成為全球第一個身價達到一兆美元的超級富豪。
SpaceX上市後股價立刻大漲三成，市值也突破兩兆美元，並且超過台積電，成為全球市值排名第六的企業，投資人追高意願濃厚，顯示公司前景相當受到看好。
SpaceX（太空探索技術公司）是馬斯克在二００二年所創辦的公司，該公司開發出來可重複使用的火箭，商業發射和太空總運量在全球市場佔有率高達九成，連美國太空總署都與SpaceX有大量的合作計畫，主要關鍵在於其火箭可以回收、成本遠低於競爭對手一半以上，並且未來單次發射成本還可能下降到目前的十分之一，因此，客戶紛紛排隊找上SpaceX。
除了發射火箭以外，SpaceX的衛星通訊系統星鏈（Starlink）提供全球寬頻網路服務，也為公司帶來龐大的現金流，光是去年就賺進了七十二億美元的折舊攤銷前稅前盈餘，因為星鏈服務全球累積用戶已經突破百萬，市場涵蓋一般住宅、航空、航海、企業以及軍事等，在偏遠地區、海洋、空中和戰區，星鏈是唯一可以提供寬頻服務的公司。
更厲害的是，SpaceX正在研發太陽能太空數據中心，目標是要解決地球上的AI算力與能源危機，因為地面建造資料中心受限於土地和政府法規審查，太空則有接近無限的空間和太陽能供AI基礎設施無限制發展，SpaceX已經向美國政府申請發射一百萬顆衛星AI資料中心的計畫，這也是SpaceX掛牌上市計畫書中最大的賣點，投資銀行高盛證券就預估，SpaceX的AI業務，將從去年的三十億美元提高到二０三０年的三二二０億美元，摩根史坦利更是大膽估計，SpaceX在二０四０年的營收為三．四兆美元，營業利益二．七兆美元。
不過，由於購併馬斯克旗下的公司xAI，加上SpaceX砸錢興建AI基礎建設，以及次世代火箭研發費用非常高，SpaceX去年仍虧損六十四億美元。有趣的是，投資人的熱情完全掩蓋了SpaceX目前的虧損，SpaceX上市對大眾公開募資依然獲得空前的勝利。
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