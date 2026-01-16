美國移民局大掃蕩 赫見吳佩慈68歲賭后「婆婆」落網

美國ICE公布崔麗杰被捕照片。（取自ICE網站）



美國移民暨海關執法局近日以涉嫌違反移民法規為由，逮捕曾掌控「塞班島」唯一賭場執照、博華太平洋國際控股前最大股東崔麗杰。崔麗杰是「塞班賭王」紀曉波的母親，女星吳佩慈與紀曉波育有4個子女。

美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，美國移民暨海關執法局（ICE）已逮捕中國公民崔麗杰，她是北馬里亞納群島（Commonwealth of the Northern Mariana Islands）塞班島（Saipan）上1家豪華賭場的關鍵人物。北馬里亞納群島位於西太平洋，是美國自由邦，塞班島則為其中面積最大的島嶼，也是邦內近9成人口的所在地。

崔麗杰曾是香港上市公司「博華太平洋國際控股」（Imperial Pacific International LLC，IPI）的最大股東。這家公司目前已破產，過去則持有塞班島唯一的賭場經營執照。

這次逮捕行動正值川普政府大幅加強拘留和遣返無證移民之際。美國政府援引廣泛的行政裁量權，來推動相關行動，但多名法律專家指出，部分作法恐已侵犯正當法律程序及其他基本權利。

根據當地媒體《馬里亞納斯綜合報》（Marianas Variety）報導，現年68歲、長期居住於香港的崔麗杰，13日遭ICE旗下的「海關執法與遣返行動處」（Enforcement and Removal Operations）以涉嫌違反移民法規為由拘留。

報導指出，崔麗杰目前被關押在塞班島蘇蘇佩（Susupe）村的矯正署設施內。截至發稿為止，ICE尚未公布逮捕細節，也未宣布她出庭接受移民法官聽證的日期。

博華太平洋皇宮爭議不斷

崔麗杰與其子、同為中國籍的紀曉波，早年在澳門從事「疊碼仔」（博彩中介人合作者，junket）工作，累積鉅額財富，隨後轉向賭場投資，並深度參與塞班島「博華太平洋皇宮」（Imperial Pacific Palace）賭場以及1座價值600億美元的海濱飯店開發案。

這座賭博中心爭議不斷。彭博社2018年的調查指出，該賭場涉嫌大規模非法僱用持觀光簽證的中國勞工，並存在工地安全違規問題，還涉嫌向當地官員及其家屬支付幾百萬美元的賄賂。

2020年，根據起訴書，博華太平洋國際及其承包商「中國冶金科工集團國際塞班公司」（MCC International Saipan）的3名高層主管遭到起訴，罪名包括非法雇用外籍勞工，以及將超過2400萬美元資金匯入美國，來促成非法活動。

這座賭場於202年3月被迫關閉，並於2024年4月聲請美國《破產法》第11章破產保護，申報負債總額達1億6580萬美元。

目前還不清楚崔麗杰是否持有E-2C簽證。E-2C是1種專為北馬里亞納群島設計、提供長期投資人使用的臨時簽證身分。

