美國稱俄烏「和平計劃」已取得「巨大進展」

美國國務卿馬可·盧比奧（Marco Rubio， 魯比奧）表示，旨在結束俄烏戰爭的美方和平計劃定稿過程中的談判取得了「巨大的進展」。

不過，盧比奧在瑞士日內瓦與烏克蘭和歐洲談判代表會面後表示，「仍有一些工作要做。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，澤倫斯基）指出，有「跡象顯示特朗普總統的團隊正在聽取我們的意見」。

事實上，烏克蘭及其歐洲盟友對外洩的美國方案表示擔憂，認為偏向俄羅斯，普京對方案表示歡迎，稱其為解決方案的「基礎」。澤連斯基曾表示，烏克蘭「可能面臨一個非常困難的選擇：要麼失去尊嚴，要麼冒著失去一個重要夥伴的風險」。

廣告 廣告

盧比奧週日（11月23日）對記者表示，同日內瓦的談判小組「度過了非常好的一天」。他表示，主要目標是努力處理方案28個條目中的「未解決項目」，而參與各方在這方面取得了「實質性進展。」

不過，他補充道，任何最終協議需要得到烏克蘭和美國總統的批准，然後才能提交給莫斯科，並且仍有幾個問題需要繼續努力。

週日稍晚時，美國和烏克蘭共同發表聲明，指出已達成「更新和完善的和平框架」，並同意在未來幾天加緊合作提出共同建議。

有媒體稱看到了來自基輔的歐洲盟友（以英國、法國和德國為首）的替代計劃。但BBC尚未看到該文件，而盧比奧否認對此有任何了解。

在週日早些時候，特朗普（Donald Trump，川普）指責烏克蘭領導層對美國結束俄烏戰爭的努力「毫無感激。」

特朗普還指出，基輔盟友所在的歐洲仍在繼續從俄羅斯購買石油。莫斯科在很大程度上依賴石油和天然氣出口為其在烏克蘭的戰爭提供資金。

日內瓦的談判集中在美國的草案上，外洩的版本中包括烏軍從目前自己控制的頓涅茨克地區，以及由俄羅斯事實上控制的頓涅茨克地區和鄰近的盧甘斯克地區，以及2014年俄羅斯吞併的克里米亞南部半島撤軍。

該計劃還包括沿著目前的戰線凍結烏克蘭南部赫爾松和扎波羅熱地區的邊界。這兩個地區部分被俄羅斯佔領。

美國提出的計劃還擺闊講烏克蘭軍隊人數限制到60萬，低於目前的88萬。

草案包括一項重要承諾，烏克蘭不會尋求加入北約。相反，基輔將獲得「可靠的安全保證」，但沒有提供具體細節。

文件指出，美國「預期」俄羅斯不會侵犯其鄰國，北約也不會擴張。

草案還建議俄羅斯將通過解除制裁和邀請俄羅斯重新加入七國集團（G7）來「重新融入全球經濟」，使其再次成為八國組織成員（G8）。

[BBC]

目前，俄羅斯控制著烏克蘭約20%的領土，其軍隊在廣闊的前線上緩慢推進，儘管報導稱損失慘重。

特朗普給予烏克蘭的最後期限是本週四同意這一方案。但在烏克蘭的盟友對此表示關切後，他表示這並不是他對基輔的最終提議。

盧比奧週日告訴記者，他對「很快在合理的時間內達成協議」持「非常樂觀」的態度，無論是星期四、其他日子，還是接下來的星期一。

在日內瓦的談判開始之前，盧比奧和美國國務院被迫承認了這一被大幅披露的計劃。此前美國兩黨參議員團體聲稱盧比奧向他們表示這份草案是俄方提案，且不代表特朗普政府立場。

盧比奧駁斥了這一說法，並表示該計劃由美方起草，但「徵求」了莫斯科和基輔的意見，而國務院發言人則形容參議員引用的與盧比奧的談話記錄「明顯不實」。