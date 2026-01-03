美國空襲委內瑞拉！川普認「馬杜洛夫婦遭拘押」 多國發聲譴責

美國總統川普曾多次喊出，要對委內瑞拉發動「陸地攻擊」。（圖／美聯社）





美國總統川普於1月3日證實，美軍已對委內瑞拉境內展開大規模軍事行動，並成功拘捕委內瑞拉總統尼古拉斯・馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人目前已被帶離委國，預計送往美國接受司法審理。此舉引發委內瑞拉政府強烈反彈，多國亦接連表態譴責，美洲與中東局勢同步升溫。

根據多家外媒報導，加拉加斯於3日凌晨傳出至少7起爆炸聲響，目擊者指出有不明航空器低空飛行，部分地區一度停電。遭波及地點包括蒂烏納軍事基地與拉卡洛塔機場等重要軍事設施。委內瑞拉政府指控，美國的攻擊行動不僅鎖定軍事目標，也影響民用區域，已構成赤裸裸的武裝侵略。

在馬杜洛無法履行職務的情況下，副總統德爾西・羅德里格斯依據憲法宣誓就任臨時總統。她發表聲明指出，目前無法確認馬杜洛夫婦的拘押地點，要求美方立即提出「生存證明」，以確保兩人仍然健在。

美國方面則表示，此次行動由川普親自下令，並與執法單位協同執行，主要目標是瓦解馬杜洛政府長期被指控涉及的跨國毒品網絡。美方官員指稱，馬杜洛領導的「太陽卡特爾」多年來向美國輸送大量毒品，且其2024年連任涉及選舉舞弊。馬杜洛對相關指控始終否認。

川普透過「真實社交」平台證實行動已完成，並預告將於美東時間3日上午11時，在佛州海湖莊園召開記者會，進一步說明軍事行動的背景與後續安排。多家美媒引述匿名官員指出，美軍確實直接參與了此次突襲。

此次空襲國際關注，俄羅斯發表聲明，嚴厲譴責美國對委內瑞拉發動武裝行動，並表態支持委國人民。哥倫比亞總統佩特羅公開示警，稱美國對鄰國發射飛彈，已對區域安全造成重大威脅。古巴國家主席迪亞斯亦批評美方行徑為「不可接受的罪行」，呼籲國際社會立即介入。中國官方媒體引述外交部表示，對事態發展感到震驚，並要求美國確保馬杜洛的人身安全。

委內瑞拉國防部長帕德里諾則在聲明中強調，這次襲擊是對國家主權的嚴重羞辱，真正目的並非打擊犯罪，而是強行推動政權更迭。他強調，政府與軍方不會向外來壓力低頭。此外，伊朗也對美國空襲加拉加斯提出批評，認為此舉嚴重侵犯他國主權。伊朗外交部警告，任何侵略行為都將遭到迅速回應，並重申有能力打擊中東地區的美軍基地。

