美國空軍F-35A戰鬥機進駐波多黎各基地 對委內瑞拉作戰行動持續準備中

美國空軍的F-35A匿蹤戰鬥機已經在當地時間週六（20日）進駐波多黎各的美國海軍基地。這是繼美軍陸戰隊的 F-35B機隊之後，首次進駐的美國空軍匿蹤戰鬥機機隊，顯示川普政府對委內瑞拉用兵的軍事準備還在升級。

路透社拍到的照片以及網路流傳的影片都顯示，至少2架美國空軍的F-35A已經在週六進駐美軍才剛重新啟用、位於波多黎各塞巴（Ceiba）的羅斯福路海軍基地。

美國海軍在波多黎各的基地，12月20日停滿了美軍陸戰隊的F-35B匿蹤戰鬥機、AV-8B短廠起降戰鬥機以及美國空軍的F-35A匿蹤戰鬥機。路透社

12月12日停放在波多黎各美國海軍基地 F-35B，可以看到座艙罩與空軍的F-35A有很大的不同。路透社

波多黎各的美軍基地先前已經進駐陸戰隊的F-35B。軍事網站「戰區」（The War Zone）的報導指出，與注重短場起降能力的F-35B相較，美國空軍的F-35A不但空戰性能更為優異，作戰半徑更大，而且更是可以攜帶重達2000磅（約907公斤）的重型精準導引炸彈。比起F-35B能搭載的1000磅炸彈，2000磅的重型炸彈對於掩體有更好的攻擊效果。

美軍目前已經在委內瑞拉周遭集結了包括航空母艦、兩棲攻擊艦、巡洋艦、驅逐艦在內的十多艘作戰艦隻。如果要對委內瑞拉發動攻勢，目前進駐波多黎各的機隊將提供重要的支援火力。

這批進駐波多黎各的美國空軍F-35A來自美國佛蒙特州國民兵所屬的158戰鬥機聯隊。「戰區」先前已經報導這個單位的F-35A將會加入參與美軍針對委內瑞拉發動的「南方之矛」軍事行動。

在週六（20日），美軍與美國海岸巡防隊共同攔截查封了一艘中國公司擁有的油輪，使這種「灰色船隊」無法再從委內瑞拉運油出口。美國總統川普已經宣布美軍的「無敵艦隊」已經包圍委內瑞拉，持續施壓要委內瑞拉的馬杜洛政權下台。

