美國突升南韓關稅給教訓 綠黨團喊話藍白勿拖延：台灣產業經不起打擊

民進黨立法院黨團召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會。陳祖傑攝



美國總統川普在台灣時間27日於社群媒體點名南韓遲遲未完成批准程序，未能落實與美國談妥的貿易協議，因此即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%。對此，民進黨團今（1/27）天呼籲，藍白千萬不要拖延，也不要修改，因為台灣產業、經濟、股市都經不起這樣的打擊，雖然大家常說「好想贏韓國」，但這次台灣真的不能「贏」韓國。

民進黨團今天召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會，針對川普宣布南韓關稅升至25％，立委張雅琳說明，南韓、美國在去年7月就已經談好條件，結果半年過去南韓國會還是沒有通過協議，所以將對南韓汽車、木材、製藥產品，以及所有其他屬於對等關稅範圍的商品，稅率由原先談定的15%提高至25%。

廣告 廣告

張雅琳指出，相關消息一出，韓國股市馬上跌了將近5%，所以呼籲藍白千萬不要拖延，也不要修改，因為台灣產業、經濟、股市都經不起這樣的打擊，因為即便談到好條件，還是有可能生變。她說，雖然大家常說「好想贏韓國」，但這次台灣真的不能「贏」韓國，台灣各個產業包括輪胎、工具機、自行車、半導體等都能夠蓬勃發展。

黨團幹事長鍾佳濱表示，川普的作風就是「說到就會做到」，所以南韓的例子就是告訴全世界：如果談定的交易都可以不算數，那誰還要跟美國談協定？他認為，以美國立場來說，當然希望談定的事情，大家就要照做，而台灣也是守信用的國家，而且是負責任、可信賴，這種國際關係才能長久行走於國際社會。

黨團書記長陳培瑜批評，藍白真的很可憐，到目前為止都還在想政治鬥爭，關稅牽涉到人民、傳產需求，可是15%這個數字藍白不想聽、不想看。她重申，人民的困境、傳產的需求，及百工百業所需要的資源跟協助，才是最重要的。

更多太報報導

川普突喊對韓調高關稅至25%！翁履中示警：這一刀砍給台灣看

被關稅大棒嚇醒！南韓汽車股一早大跌 苦主現代、起亞隨後回穩

川普威脅調漲關稅至25% 南韓急派官員赴美協商