美國突襲委內瑞拉只為抓毒梟？雷倩：背後是「空手套白狼」重油掠奪！川普 2.0「制度重置」這類中等國家將成首波打擊對象？

美國1月3日突襲委內瑞拉，外界以為是「抓毒梟」，但前立委雷倩一語道破：這是川普2.0「關鍵節點控制」戰略的首次實戰。

從2017年金融制裁、2020年司法指控，到2025年軍事行動，美國用8年佈局，直接控制委內瑞拉石油業——因為這些重油是美國煉油廠的命脈。雷倩直言，「這些油不是美國的，是委內瑞拉的油」，卻用「市場價格」賺更多錢。

她警告：當美國不再談民主人權，而是直接控制「關鍵資源」和「關鍵節點」，中等國家試圖增加「挪動性」反而成為打擊對象——世界秩序正在改寫。

美國煉油廠命脈 委內瑞拉重油不能少

雷倩分析，委內瑞拉事件的核心不是民主或人權，而是「重油」（sour crude）。美國頁岩油是「甜油」（sweet crude），適合煉汽油，但美國墨西哥灣的煉油廠需要重油來生產柴油、潤滑油等工業用油，這些重油主要來自加拿大、墨西哥、委內瑞拉和中東。

廣告 廣告

「你想通了就明白，為什麼川普說加拿大要成為51州、墨西哥要掌控、委內瑞拉也要掌控」雷倩指出，當中東石油美元協議50年到期，可能不再完全受美國掌控時，美國必須牢牢控制美洲的重油來源。

空手套白狼 用委國的油賺委國的錢

雷倩直言這是「空手套白狼」，「這些油不是美國的油，是委內瑞拉的油。」美國石油公司會升級委內瑞拉的生產設備、在海上保障運輸安全、控制交易帳戶，「最後有一部分就分給美國人或者是委內瑞拉人。」

更關鍵的是價格算計。雷倩提到，中國大陸與委內瑞拉簽的是折扣價石油，「所以現在美國說我們現在要賣更多的錢，我們要用市場價賣。」委內瑞拉經濟90%靠石油出口，美國不需要投資買油田，只要控制產業鏈，就能主導一切。

從金融到司法到軍事 步步為營

雷倩揭露，美國對委內瑞拉的控制從川普1.0就開始：

2017年 ：不承認馬杜羅政府

2019年 ：逐漸控制委內瑞拉石油貿易相關帳戶，「你可以買可以賣可以挪動，但是錢你回不去」

2020年 ：具體指控馬杜羅為毒梟、恐怖主義，最高刑期無期徒刑

2025年：直接軍事行動，控制海上運輸

「真正卡死委內瑞拉的，不是石油不能生產或運送，是在美元交易清算銀行體系裡，金流不能回到委內瑞拉，」雷倩強調，這導致委內瑞拉國營石油公司PDVSA財務困難、融資斷裂，其美國子公司CITGO去年被法院批准拍賣。

不是拘捕罪犯 是完全圍堵資源

「他根本不是對於罪犯的拘捕行動，而是對重油可能逃逸出美國絕對掌控的完全圍堵，」雷倩說，美國的目標不是「讓獨裁者或毒梟繩之以法」，而是「更牢牢掌控美國利益」。

地緣政治不談民主 只控關鍵節點

雷倩指出，過去美國標榜的是「民主法治自由的政權」，但現在「完全不演也不做任何掩飾，說我就是要去控制節點、控制關鍵事物。」

最諷刺的是，美國不支持流亡海外、拿了諾貝爾和平獎、有民意基礎的馬查多回國擔任總統。川普當天就說「他可能沒有辦法掌控局勢」。

雷倩分析，美國最便利的選擇是「技術官僚組成的過渡政府」，因為需要「一個能完全聽命於美國的」政府，來代表委內瑞拉方與美國商業結構簽訂合約，「既然這個公司是國家的，那麼自然政府就必須是聽命的。」

中等國家增加「挪動性」 反成打擊對象

雷倩警告，過去幾年中國推動的一帶一路、全球倡議等地緣經濟秩序，現在出現「新的改變」：「如果你試圖要用地緣經濟秩序的邏輯，去跟中國大陸或金磚國家建立在美國掌控之外的關係，可能反而會變成美國首先出手的對象。」

她以韓國為例，「李在明最近帶了很多企業家到北京訪問，希望不完全是在美國產業鏈、科技鏈、軍事同盟中牢牢掌控。」這類「有資源、有韌性、地緣重要」的中等國家，「積極增加自己的挪動性，反而成為美國打擊對象。這一類的中等國家，對於美國來講現在反而是一種戰略風險。」

委內瑞拉過去幾年沒有垮台，正是因為與中國的折價石油交易、俄國的支援，「但這些地緣經濟努力，現在被視為戰略風險。」

金融體系霸權 SWIFT一卡就卡死

「美元霸權其實不是美元的霸權，是美元交易體系的霸權，」雷倩說，2022年對俄國的SWIFT制裁就已清楚展示，「只要在銀行帳戶之間不讓你轉帳，就可以把你卡死。」

她預估會出現加速的「逃逸動作」，包括五種路徑：非美元交易、本幣交易、物物交易（如中國與委內瑞拉的折價石油）、數字貨幣交易（如mBridge），以及發行美元主權債來部分剝離美元體系。

「美國本來想殺雞儆猴，可是大家看到了雞的後果，如果你還是一隻活著的猴子，那當然是要想辦法逃逸的。」

從委內瑞拉到格陵蘭 邏輯一致

雷倩指出，川普對格陵蘭的企圖與委內瑞拉邏輯一致，「都是關鍵節點——一個要控制現在的石油跟金融，另外一個是未來的軍事資源、新的北方航道、新的戰略佈局。」

她認為格陵蘭不會像委內瑞拉那麼快進入終局，因為「美國並沒有像在委內瑞拉那麼長期的鋪陳」，但「局勢會一直不斷升高」，包括北極摩擦常態化、節點控制制度化、中俄反制升高。

雷倩質疑：「格陵蘭為什麼會是美國的？國際法中間沒有任何東西可以讓一個國家購買另外一個國家的領土。」美國已在格陵蘭有軍事基地和早期預警系統，「既然安全跟軍事都已經在美國掌控之中，為什麼還必須要讓整個格陵蘭成為美國的一部分？」

PCE時代：延長的競爭均衡

雷倩用一個新詞總結未來，「PCE——Prolonged Competitive Equilibrium（延長的競爭均衡）」，意指大國會在各種領域持續衝撞，但避免直接軍事衝突，「在不斷競爭中求取新的均衡。」

她引述經濟學家Jeffrey Sachs在聯合國安理會的呼籲，質問「和平與人類存續取決於聯合國憲章是否仍被視為具有實際效力的國際法工具，還是會被放任走向無關緊要的空殼？」

「川普2.0才短短一年多，已經告訴我們：地緣政治規則變了、地緣經濟風險變了、金融秩序控制力跟競賽層級變了，」雷倩說，「秩序沒有消失，只是美國不再維護過去的秩序，而是砍掉重練。」