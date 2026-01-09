美國突襲委內瑞拉只為抓毒梟？雷倩：背後是「空手套白狼」重油掠奪！川普 2.0「制度重置」這類中等國家將成首波打擊對象？
「增加挪動性」竟成戰略風險？雷倩點名李在明訪華：中等國家尋求平衡恐成川普打擊對象！
美國1月3日突襲委內瑞拉，外界以為是「抓毒梟」，但前立委雷倩一語道破：這是川普2.0「關鍵節點控制」戰略的首次實戰。
從2017年金融制裁、2020年司法指控，到2025年軍事行動，美國用8年佈局，直接控制委內瑞拉石油業——因為這些重油是美國煉油廠的命脈。雷倩直言，「這些油不是美國的，是委內瑞拉的油」，卻用「市場價格」賺更多錢。
她警告：當美國不再談民主人權，而是直接控制「關鍵資源」和「關鍵節點」，中等國家試圖增加「挪動性」反而成為打擊對象——世界秩序正在改寫。
美國煉油廠命脈 委內瑞拉重油不能少
雷倩分析，委內瑞拉事件的核心不是民主或人權，而是「重油」（sour crude）。美國頁岩油是「甜油」（sweet crude），適合煉汽油，但美國墨西哥灣的煉油廠需要重油來生產柴油、潤滑油等工業用油，這些重油主要來自加拿大、墨西哥、委內瑞拉和中東。
「你想通了就明白，為什麼川普說加拿大要成為51州、墨西哥要掌控、委內瑞拉也要掌控」雷倩指出，當中東石油美元協議50年到期，可能不再完全受美國掌控時，美國必須牢牢控制美洲的重油來源。
空手套白狼 用委國的油賺委國的錢
雷倩直言這是「空手套白狼」，「這些油不是美國的油，是委內瑞拉的油。」美國石油公司會升級委內瑞拉的生產設備、在海上保障運輸安全、控制交易帳戶，「最後有一部分就分給美國人或者是委內瑞拉人。」
更關鍵的是價格算計。雷倩提到，中國大陸與委內瑞拉簽的是折扣價石油，「所以現在美國說我們現在要賣更多的錢，我們要用市場價賣。」委內瑞拉經濟90%靠石油出口，美國不需要投資買油田，只要控制產業鏈，就能主導一切。
從金融到司法到軍事 步步為營
雷倩揭露，美國對委內瑞拉的控制從川普1.0就開始：
2017年：不承認馬杜羅政府
2019年：逐漸控制委內瑞拉石油貿易相關帳戶，「你可以買可以賣可以挪動，但是錢你回不去」
2020年：具體指控馬杜羅為毒梟、恐怖主義，最高刑期無期徒刑
2025年：直接軍事行動，控制海上運輸
「真正卡死委內瑞拉的，不是石油不能生產或運送，是在美元交易清算銀行體系裡，金流不能回到委內瑞拉，」雷倩強調，這導致委內瑞拉國營石油公司PDVSA財務困難、融資斷裂，其美國子公司CITGO去年被法院批准拍賣。
不是拘捕罪犯 是完全圍堵資源
「他根本不是對於罪犯的拘捕行動，而是對重油可能逃逸出美國絕對掌控的完全圍堵，」雷倩說，美國的目標不是「讓獨裁者或毒梟繩之以法」，而是「更牢牢掌控美國利益」。
地緣政治不談民主 只控關鍵節點
雷倩指出，過去美國標榜的是「民主法治自由的政權」，但現在「完全不演也不做任何掩飾，說我就是要去控制節點、控制關鍵事物。」
最諷刺的是，美國不支持流亡海外、拿了諾貝爾和平獎、有民意基礎的馬查多回國擔任總統。川普當天就說「他可能沒有辦法掌控局勢」。
雷倩分析，美國最便利的選擇是「技術官僚組成的過渡政府」，因為需要「一個能完全聽命於美國的」政府，來代表委內瑞拉方與美國商業結構簽訂合約，「既然這個公司是國家的，那麼自然政府就必須是聽命的。」
中等國家增加「挪動性」 反成打擊對象
雷倩警告，過去幾年中國推動的一帶一路、全球倡議等地緣經濟秩序，現在出現「新的改變」：「如果你試圖要用地緣經濟秩序的邏輯，去跟中國大陸或金磚國家建立在美國掌控之外的關係，可能反而會變成美國首先出手的對象。」
她以韓國為例，「李在明最近帶了很多企業家到北京訪問，希望不完全是在美國產業鏈、科技鏈、軍事同盟中牢牢掌控。」這類「有資源、有韌性、地緣重要」的中等國家，「積極增加自己的挪動性，反而成為美國打擊對象。這一類的中等國家，對於美國來講現在反而是一種戰略風險。」
委內瑞拉過去幾年沒有垮台，正是因為與中國的折價石油交易、俄國的支援，「但這些地緣經濟努力，現在被視為戰略風險。」
金融體系霸權 SWIFT一卡就卡死
「美元霸權其實不是美元的霸權，是美元交易體系的霸權，」雷倩說，2022年對俄國的SWIFT制裁就已清楚展示，「只要在銀行帳戶之間不讓你轉帳，就可以把你卡死。」
她預估會出現加速的「逃逸動作」，包括五種路徑：非美元交易、本幣交易、物物交易（如中國與委內瑞拉的折價石油）、數字貨幣交易（如mBridge），以及發行美元主權債來部分剝離美元體系。
「美國本來想殺雞儆猴，可是大家看到了雞的後果，如果你還是一隻活著的猴子，那當然是要想辦法逃逸的。」
從委內瑞拉到格陵蘭 邏輯一致
雷倩指出，川普對格陵蘭的企圖與委內瑞拉邏輯一致，「都是關鍵節點——一個要控制現在的石油跟金融，另外一個是未來的軍事資源、新的北方航道、新的戰略佈局。」
她認為格陵蘭不會像委內瑞拉那麼快進入終局，因為「美國並沒有像在委內瑞拉那麼長期的鋪陳」，但「局勢會一直不斷升高」，包括北極摩擦常態化、節點控制制度化、中俄反制升高。
雷倩質疑：「格陵蘭為什麼會是美國的？國際法中間沒有任何東西可以讓一個國家購買另外一個國家的領土。」美國已在格陵蘭有軍事基地和早期預警系統，「既然安全跟軍事都已經在美國掌控之中，為什麼還必須要讓整個格陵蘭成為美國的一部分？」
PCE時代：延長的競爭均衡
雷倩用一個新詞總結未來，「PCE——Prolonged Competitive Equilibrium（延長的競爭均衡）」，意指大國會在各種領域持續衝撞，但避免直接軍事衝突，「在不斷競爭中求取新的均衡。」
她引述經濟學家Jeffrey Sachs在聯合國安理會的呼籲，質問「和平與人類存續取決於聯合國憲章是否仍被視為具有實際效力的國際法工具，還是會被放任走向無關緊要的空殼？」
「川普2.0才短短一年多，已經告訴我們：地緣政治規則變了、地緣經濟風險變了、金融秩序控制力跟競賽層級變了，」雷倩說，「秩序沒有消失，只是美國不再維護過去的秩序，而是砍掉重練。」
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 68
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 11
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 7 小時前 ・ 7
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 小時前 ・ 13
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 39
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 11
防北京變卦！輝達傳對中企極限避險 買H200晶片「全額預付且不退款」
隨著美國川普政府放寬對華人工智慧（AI）晶片出口管制，輝達（Nvidia）重返中國市場取得重大進展。《彭博》引述消息人士透露，中國官方計劃最快於本季度內有條件地批准H200晶片進口。然而，鑑於過去曾因政策突變導致巨額虧損，《路透社》獨家消息指出，輝達此次對中國客戶採取了極為罕見且嚴苛的「全額預付」支付條款，以確保在政策變數下能全身而退。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 12
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 29
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 172
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 4
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 77
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 464
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 4
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4