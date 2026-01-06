美國突襲委內瑞拉 加勒比海航運風險進入全新時代

根據英國航運相關網站表示，美國近日對委內瑞拉發動突襲行動，並拘捕該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人，事件不僅震撼國際政局，也使加勒比海南部商業航運一夕之間進入高度不確定新局面。航商、租船人與保險業者普遍認為，區域航運風險已升至數十年來未見的水準。

消息指出，美軍此次代號「絕對決心行動」的軍事行動，結合對軍事設施的空襲與特種部隊突擊，目標直指位於委內瑞拉首都卡拉卡斯的蒂烏納軍事基地。馬杜洛夫婦遭到拘捕後，先被直升機送往外海的美軍兩棲攻擊艦，隨後轉押至紐約，並於週一在曼哈頓聯邦法院出庭，對「毒品恐怖主義」相關指控提出不認罪答辯。

此次行動造成至少八十人死亡，其中包括三十二名古巴軍事與情報人員。港口設施也遭波及，拉瓜伊拉港（La Guaira Port）多個貨櫃與倉庫被摧毀，衛星影像顯示至少五座倉庫焚毀，部分港口基礎設施受損，首都卡拉卡斯更一度出現大規模停電，市區在週末期間幾近停擺。

在政治層面，委內瑞拉最高法院宣布由副總統羅德里奎斯（Delcy Rodriguez）出任九十天的臨時總統，惟國內外對其正當性看法分歧。美國前總統川普則公開表示，美方將在「適當過渡完成前」主導委內瑞拉事務，並警告若委國未配合，將不排除發動更大規模的第二波攻擊。多方勢力競逐合法性，使進出委內瑞拉水域的船舶面臨法律與安全風險交織的「灰色地帶」。

在能源運輸方面，影響尤為為明顯。即使在制裁之下，委內瑞拉原油與燃料油仍透過中間商與「影子船隊」持續出口至亞洲，船對船轉運活動在去年四月至十二月間激增六十五％。美方宣稱，未來將由美國企業重建委內瑞拉油氣基礎設施，並以石油收入支應過渡政府運作。然而，若華府試圖接管國營石油公司PDVSA的出口權限，而武裝團體與馬杜洛支持者拒絕承認，其間的提單、貨權與付款鏈條，恐在未來面臨法律挑戰，主流航商勢將暫停相關業務，留下高風險業者以高額溢價承接。

市場短期反應相對平靜，美國原油價格小幅下跌至每桶五十七美元，布蘭特原油則回落至每桶六十點五三美元。分析師指出，隨著地緣政治不確定性升高，加勒比海航運的「風險溢價」正逐步擴大，後續影響仍有待觀察。

保險與金融市場已率先感受到壓力。自二○二二年起，委內瑞拉即被列入聯合戰爭委員會的額外保費區域，倫敦保險市場預期將收緊承保條件，推升戰爭風險保費。船東責任保險（P&I）與船體保險承保人，也可能要求更嚴格航線規劃與事前審查，部分銀行甚至可能全面退出涉及委內瑞拉融資業務，連帶推升整個加勒比海航區的保費水準。

在實際營運層面，美國聯邦航空總署已禁止美國航空器進入委內瑞拉領空，多家國際航空公司也選擇繞道飛行，增加燃油與時間成本。若美國海軍加強巡弋，南加勒比海通往巴拿馬運河（Panama Canal）的航道，恐面臨更頻繁的攔查與檢查，而該運河承擔全球約六％貿易量，其周邊航運安全受到關注。另，親馬杜洛民兵組織宣稱，仍具備武裝能力，不排除以快艇騷擾、無人機威脅或破壞海底設施等「非對稱手段」回應。地緣政治緊張情勢外溢至周邊國家，川普對哥倫比亞領導人的強硬言論，引發拉丁美洲多國與中國、俄羅斯、古巴等國強烈譴責，聯合國安全理事會也已召開緊急會議。