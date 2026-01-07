美國突襲委內瑞拉「太神」 美學者稱中國無法複製
美國總統川普下令突襲委內瑞拉，並捕捉總統馬杜洛的軍事行動，震驚國際。華府資深國防學者「坎西恩」直言，這場140分鐘的精密作戰，展現美軍「全球罕見的協同作戰能力」，即便是軍事強國如中國，也無法在台海複製這類行動。（葉柏毅報導）
美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS），日前舉辦委內瑞拉情勢專題座談，與會的美軍退役陸戰隊上校、CSIS國防安全高級顧問坎西恩在會中盛讚，這次行動執行得天衣無縫，堪稱軍事史上經典之作。
曾經多次主持台海兵推演習的坎西恩指出，美軍這次出動來自各軍種的數千名士兵，數百個單位，依照精確時間表進行協同行動，指揮150架轟炸機、戰鬥機、偵察機等各類軍機，從20個不同的基地起飛，「即便動用如此龐大的兵力，美國仍然實現完美突襲，並且成功捉捕馬杜洛」。
坎西恩分析，美軍成功突破委內瑞拉防線的關鍵因素，包括以網路攻擊，癱瘓指揮控制系統；以反雷達飛彈摧毀搜索雷達，以及出其不意的戰術運用。坎西恩認為，全世界除了以色列以外，可能沒有其他國家有能力執行如此精密的軍事行動。這種協調、規畫與訓練要求，連中國大陸都遠遠無法複製。
其他人也在看
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 75
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 350
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 538
不斷更新／飛官辛柏毅失聯！投放照明彈搜救
[NOWnews今日新聞]空軍司令部今（6）日表示，本屬花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），晚間6點17分時，飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7點29分時於花蓮縣豐濱鄉東面10...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 36
才笑喊習近平「大哥」就被抓！ CNN：馬杜洛下場震撼北京
美國特種部隊閃電突擊委內瑞拉，生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅震驚國際，更重創中國在拉美地區布局數十年的戰略利益。就在馬杜洛被捕前數小時，他還在官邸與中國特使邱小琪談笑風生，大讚習近平是「老大哥（older brother）」，不料轉眼間便淪為美軍階下囚。此舉讓中國痛失最堅定的「全天候戰略夥伴」，更引發中國民間熱議：美軍可以，解放軍能不能也「如法炮製」對付台灣？鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 124
媒體人何啟聖嗆傅崐萁：民主的恥辱 爭取藍營提名「終結王朝」
即時中心／高睿鴻報導「傅徐體制」稱霸花蓮政壇多年，現國民黨團總召傅崐萁、其妻徐榛蔚，已輪流擔綱縣長十幾年；但如今，徐的第2任期進入尾聲，故外界頗關注，未來誰能接班大位。而昨（5）日，國民黨籍媒體人何啟聖突然宣布，他將投入花蓮縣長選舉，並會參加黨內初選；他直言，自己堅定主張，舉辦公平、公正、公開的黨內初選，也已將宣言送至藍營副主席李乾龍的辦公室。他更開嗆，自己要終結傅崐萁王朝、還暗酸後者「民主的恥辱」。民視 ・ 1 天前 ・ 132
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 175
F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職
政治中心／李汶臻報導花蓮空軍基地昨（6）日晚間傳出飛安意外，國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，軍方目前全力搜救中。國防部也透過官方臉書PO文，希望國人為辛柏毅上尉集氣。民視 ・ 4 小時前 ・ 31
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 8 小時前 ・ 118
國際熱議》中國宣示寸步不讓，美軍就活逮委內瑞拉總統，是存心下馬威或巧合？
去年12月份，美國發布最新國家安全戰略報告書，不到一周後，中國也發布了對拉丁美洲和加勒比海區域的政策文件，雖然外界關注不多，但中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這是中國近十年來，首次對該地區發布政策文件。但文件發佈還不到一個月，美軍就活捉委內瑞拉總統，這是下馬威嗎？點擊此處，VVIP獨享完整內容全球政經局勢、投......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 74
選到底？黃國昌稱與李四川各有領先 侯友宜微笑這樣說...
即時中心／顏一軒、陳治甬報導即將在1月31日卸任不分區立委的民眾黨主席黃國昌昨（5）日接受專訪時稱，在新北市長選戰中，他與國民黨籍台北市副市長李四川於不同族群各有領先，「藍白基本盤要拚到最後，再談合作」。對此，新北市長侯友宜今（6）日回應，國民黨有相關的規劃與機制，選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的，市民朋友會支持能做事的這個好人。今早10時，侯友宜在新北市副市長劉和然、藍委林德福、張智倫、國民黨新北市議員邱烽堯、民進黨議員張維倩與張嘉玲等人的陪同下，視察捷運中和光復線（新北市段）可行性研究規劃路線，並於行程中接受媒體聯訪。針對黃國昌的說法，侯友宜表示，「我們黨有黨的規劃跟機制，那最重要在這段時間，選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的；所以大家都不用擔心，我們全力以赴，做出有感的建設，市民朋友一定就會支持能做事的這個好人」。原文出處：快新聞／選到底？黃國昌稱與李四川各有領先 侯友宜微笑這樣說... 更多民視新聞報導多數黨員滿意黨主席？他籲吳宗憲「一起把鄭麗文推下台」！率六都之先! 長者數最多 新北"高齡長期照顧處"正式揭牌李四川是新北最強人選？資深媒體人曝有"這問題"！民視影音 ・ 22 小時前 ・ 16
全民集氣！F-16V失聯搜救中 沈伯洋籲國防預算盡快付委
空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，外界關注飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，以及是否與預算卡關影響防撞系統安裝有關。民進黨團副幹事長沈伯洋今（7日）表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委，讓國家正常運作。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 17
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 7
【重磅快評】賴清德複製團結10講？忘了王世堅說國事如麻
中央政府總預算案卡關，傳綠營規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線訴諸民意，總統賴清德和行政院長卓榮泰都...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 11
快訊／委內瑞拉總統府傳槍響 當地媒體猜測：疑政變
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導美國本月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）後，委國目前國內進入緊急狀態，未料傳出當地時間5號晚上8時許、台灣時...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
共機頻擾台釀飛官疲勞？空軍司令部回應了
[NOWnews今日新聞]空軍一架F-16V戰機昨晚執行例行夜間訓練任務時，在花蓮豐濱鄉以東海面上失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘至今仍失聯，空軍司令部今（7）日召開記者會說明，媒體關注是否與共機頻擾台導...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發表留言
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 21 分鐘前 ・ 發表留言
失事6700號F-16V今夜訓墜海 過往昂飛英姿曝光
即時中心／徐子為報導今（6）日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，目前狀況未明。國防部及空勤總隊已派出C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，另外，海巡署也派出艦艇趕赴現場中。對此，空軍司令部稍早也發出聲明，證實辛柏毅疑似跳傘逃生。民視 ・ 16 小時前 ・ 1
2026藍白合！ 黃國昌：兩黨談政見再簽協議「選最強團隊」
2026藍白合！ 黃國昌：兩黨談政見再簽協議「選最強團隊」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言