美國突襲委內瑞拉「太神」 美學者稱中國無法複製

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國防高級顧問坎西恩，盛讚美軍在委內瑞拉的軍事行動「完美無瑕」，中共無法複製。

美國總統川普下令突襲委內瑞拉，並捕捉總統馬杜洛的軍事行動，震驚國際。華府資深國防學者「坎西恩」直言，這場140分鐘的精密作戰，展現美軍「全球罕見的協同作戰能力」，即便是軍事強國如中國，也無法在台海複製這類行動。（葉柏毅報導）

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS），日前舉辦委內瑞拉情勢專題座談，與會的美軍退役陸戰隊上校、CSIS國防安全高級顧問坎西恩在會中盛讚，這次行動執行得天衣無縫，堪稱軍事史上經典之作。

曾經多次主持台海兵推演習的坎西恩指出，美軍這次出動來自各軍種的數千名士兵，數百個單位，依照精確時間表進行協同行動，指揮150架轟炸機、戰鬥機、偵察機等各類軍機，從20個不同的基地起飛，「即便動用如此龐大的兵力，美國仍然實現完美突襲，並且成功捉捕馬杜洛」。

坎西恩分析，美軍成功突破委內瑞拉防線的關鍵因素，包括以網路攻擊，癱瘓指揮控制系統；以反雷達飛彈摧毀搜索雷達，以及出其不意的戰術運用。坎西恩認為，全世界除了以色列以外，可能沒有其他國家有能力執行如此精密的軍事行動。這種協調、規畫與訓練要求，連中國大陸都遠遠無法複製。