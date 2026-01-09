美國突襲委內瑞拉 強權外交能否換來拉美長期穩定？

美國總統川普政府日前對委內瑞拉發起軍事突襲行動，強押該國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)至紐約受審，震驚全球。學者分析，川普藉此次行動再次向全世界宣示美國霸權，短期內將致力維持區域穩定，但其影響力能否延續仍有待時間檢驗。

美軍3日凌晨突襲委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜洛夫婦，為國際秩序投下震撼彈。更令人震驚的是，川普隨後宣布美國將「接管」委內瑞拉，直到權力安全轉移，引發各界議論。

派兵突襲委內瑞拉 川普大動作為哪樁？

川普這番宣示再度詔告了美國在拉丁美洲的霸權地位，也開啟美國干預拉美事務的新篇章。從1823年的門羅主義(Monroe Doctrine)開始，美國多次以維護國家利益和防堵共產主義擴張之名，對拉美進行武力干涉。川普承襲了門羅主義的精神，發展成「唐羅主義」(Donroe doctrine)，主張美國有權「重拾在西半球的優勢地位」，並持續對委內瑞拉政府施壓。

專門研究拉丁美洲區域發展的淡江大學全球政治經濟學系副教授黃富娟指出，川普大動作突襲委內瑞拉，背後存在多重因素。首先是難民問題，委內瑞拉有近800萬人口流落在北美和中南美洲，對區域安全帶來威脅；其次，委內瑞拉位於南美洲最北端、緊鄰加勒比海，絕佳的地理位置讓它成為毒品走私及槍枝販賣的重要樞紐，對美國造成危害。

除此之外，黃富娟認為，川普打擊委內瑞拉的另一個主要原因，與中國和俄羅斯深耕當地，以此作為據點在南美洲擴張勢力有關。黃富娟說：「(原音)其實在馬杜洛之前的總統查維茲，就已經跟中國、俄羅斯關係非常好了，甚至2007年他們的國家體制大膽轉向社會主義國家的時候，他們就已經跟中國、俄羅斯逐漸地關係越走越近，但是到經濟崩潰之後，它是大量、大量的那個我們可以說，這個國家基本上它已經把所有西方的美國企業、美國的一些電信、網路、銀行體系，甚至我們說很多東西像是通訊設備，這些東西都換成中國跟俄羅斯的系統，所以這裡面就影響到了說，它可以從中去做處理，但很多的事情是美國沒有辦法追蹤到、竊聽到或什麼的。」

美國接管委內瑞拉 首重石油利益分配

馬杜洛被捕後，美國宣布接管委內瑞拉，並出乎意料同意由副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)接掌臨時政府，而不是備受民眾愛戴的反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)。川普解釋，馬查多在國內缺乏足夠的支持，無法擔任領導人；相較之下，英國媒體BBC報導，羅德里格斯表態願意與華府合作，加上她是領導層的一份子，也獲得馬杜洛核心圈的支持，因此成為代理總統的不二人選。

政治大學國關中心兼任研究員嚴震生分析，美國所謂的「接管」仍以石油產業為主，畢竟抓捕領導人容易，但後續要獲得當地人民支持與維持社會穩定仍有一定的難度。國防安全研究院國家安全研究所助理研究員楊一逵也認為，美國從過去佔領伊拉克與阿富汗的經驗學到教訓，因此這次僅拔除委內瑞拉領導人，保留當地的官僚體系和軍隊以控制局勢。另一方面，美國也將透過分配石油利益來維持當地的安定。

楊一逵說：「(原音)那我覺得第二點就是美方，它會希望透過開發石油，然後分配利益，以維持之後的秩序，所以就是未來委內瑞拉必須要向美國企業開放它的石油部門，那在這當中，美國企業跟美國政府將會是最大的獲利者，但是這些開採石油的利益，預計也會被分配到目前由這個副總統羅德里格斯主導的這個臨時政府，然後我感覺這個利益甚至可以分配到反對黨或者是軍方，或者是社會去維持整體的這個穩定性。所以我覺得這代表說，未來這個資源開採利益的分配會是十分的關鍵。」

美國昭告掌控西半球 經營有短長期目標

美國能源部長萊特(Chris Wright)近日表示，美國將在可預期的未來「無限期」控制委內瑞拉的石油銷售，並強調只要美國握有主導權，與中國仍有可能在委內瑞拉達成平衡狀態。

政治大學國關中心兼任研究員嚴震生指出，川普政府有意透過這次打擊行動，警告拉美國家必須聽命美國，同時也向全世界、特別是對中國和俄羅斯，發出「禁止染指拉美」的訊息。

嚴震生說：「(原音)我覺得說大家對國際關係的權力、勢力範圍的分配有更清楚的一個輪廓了，就是美國就是西半球，就是可能格陵蘭它也想拿下來， 那也沒人敢動，也沒辦法阻止它去拿格陵蘭。但是你如果像歐洲，特別是東歐，可能今天就是普丁的勢力範圍了，那美國讓歐洲去消耗，跟烏克蘭消耗俄羅斯，讓這個台灣、菲律賓，可能越南有一點，然後再加上日本去消耗中國，它自己去打這些小國家，然後把它的這個勢力範圍給鞏固好就好了。」

楊一逵指出，短期內可以預期委內瑞拉的毒品走私活動將被大量地遏止，中國與古巴情報機關在當地的影響力也會逐漸下降；而如果穩定的局勢可以長期保持下去，美國的最終目標應是透過選舉來選出親美政權。黃富娟認為，在驅逐中俄勢力的前提下，川普將優先尋求維持委內瑞拉的穩定並推動經濟改革，進而透過公平選舉來實現民主；至於美國的影響力能持續多久？仍有待後續觀察。(編輯：陳士廉)