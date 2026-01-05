美國突襲委國將加速中國侵台？ 路透：可能性很低

路透社：美國對委國行動不會加速中國侵台行動。 圖：翻攝自Truth Social（圖為馬杜洛於3日凌晨遭美軍以空襲為掩護的行動中遭到抓捕）

[Newtalk新聞] 美國於本月3日凌晨對委內瑞拉發動軍事行動，並在短短不到3個小時就迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，而馬杜洛也被移送至紐約曼哈頓受審。對此，有外媒引述分析人士透露，美國對於委國攻擊，將助長中國強化台灣及南海部分地區領土主張，但不會加速任何可能侵台行動。

美軍於本月3日在川普命令下，發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），對委內瑞拉首都發動突襲，並逮捕長期被外界批評「非法執政者」的馬杜洛及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）。川普隨後也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上的畫面。

紐約市警察局證實，馬杜洛先搭乘直升機被送往曼哈頓，隨後在執法單位車隊戒護下，已抵達位於布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

對於這項軍事行動所帶來影響，《路透社》引述分析人士指出，此舉將助長中國強化對台灣及南海部分地區領土主張，但不會假素任何可能侵台行動。分析人士指出，中國國家主席習近平對台灣的考量及時間表，與拉美局勢無關，更大程度是受到中國國內情勢發展所影響，而非美國的行動。

雖然不會加入中國任何侵台行動計劃表，不過分析人士指出，川普大膽抓捕馬杜洛舉動，給了中國一個意想不到機會，北京很可能會在短期內利用這點擴大得華府的批評，以提升中國在國際舞台上的地位。而從長遠來看，北京可能會利用川普的舉動，來捍衛中國在台灣、西藏及東海和南海島嶼等領土問題上對抗美國的立場。

分析人士表示，他們預期中國不會利用委國的局勢，在短期內把對台灣施壓升級為攻擊。

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，拿下台灣取決於中國正在發展但仍不足的能力，而不是川普在一塊遙遠大陸所做的事情。

智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）表示，中國將台灣視為內政，因此不太可能仿效美國對委國軍事行動，作為任何跨海峽軍事打擊的先例。

牛犇指出，北京會希望與華府行程鮮明對比，藉此宣揚中方主張和平、發展和道德領導力的理念。「習近平關心中國勝過關心委內瑞拉。他會希望這件事變成美國的一個泥淖。」

總部位於比利時布魯塞爾的非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）指出，華府一貫且長期的論點總是說中國的行動違反國際法，但美方自己正在破壞國際法，「這確實為中國未來反擊美國創造了很多機會和廉價彈藥。」

