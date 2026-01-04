美國突襲委國重啟「門羅主義」 對拉美國家與中國往來產生寒蟬效應
〔國際新聞中心／綜合報導〕隨著美國總統川普下令對委內瑞拉發動攻擊，重啟「門羅主義」(Monroe Doctrine)，分析家警告，中國在拉丁美洲的影響力面臨嚴峻考驗，並對該地區與北京的往來產生「寒蟬效應」。
美軍3日採取精準行動突襲委內瑞拉，逮捕該國總統馬杜羅(Nicolas Maduro)及其妻子，目前兩人被關押於紐約。川普在沒有提供選舉時間表的情況下表示，美國將治理委內瑞拉，並成為該國石油產業的主要勢力。
香港「南華早報」4日報導，這次攻擊是近40年來美國在拉丁美洲地區最直接的軍事行動，也是川普政府在強權競爭新時代中，重啟「門羅主義」的最新舉措。門羅主義是源自19世紀的政策，旨在警告歐洲強權不得干涉當時剛獨立的美洲國家。
美國長期以來將中國在拉美的存在，視為對其利益與安全的威脅。川普將重啟的門羅主義標籤化為「唐羅主義」(Donroe Doctrine)，華府正採取激進手段，試圖扭轉中國在其「後院」的影響力。
在經濟、技術與安全領域競爭激烈的背景下，不排除美國會採取進一步行動來遏制中國在該地區的存在。上海復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指出，中美在第三國的競爭，尤其是川普高度重視的西半球，很可能變得更加複雜且激烈，競爭將更趨於直接。
趙明昊預期，華府將在第三國對中國施加更大壓力，範圍將超越經貿政策，延伸至技術與安全相關議題。他認為，這對中國在西半球的參與，包括「一帶一路」倡議相關合作，將產生重大影響，「除了基礎設施合作，包括金融合作在內的中美經貿聯繫，也可能受到波及。」
儘管北京近年透過基礎設施、貿易與技術投資，並與巴西等區域大國建立戰略夥伴關係，強化在拉美的影響力，但美軍對委內瑞拉的攻擊，已使該地區出現複雜反應。
智利表達「深切憂慮」，哥倫比亞則加強邊境防禦。巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)批評美國的攻擊是對委內瑞拉主權的「嚴重冒犯」。
趙明昊表示，拉丁美洲國家可能會經歷一個重新平衡與中國交往及與美國關係的過程，「一些中小規模國家在面對華府壓力時，與北京打交道可能會採取更謹慎的態度。」這也顯示中美有必要針對潛在風險預先溝通，避免特定事件外溢影響整體雙邊關係。
北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建警告，這對中國與拉美國家的關係將產生負面影響，「中國首要考慮的是如何維護其在拉美的存在與利益。另一個關鍵問題是，所謂與美國的競爭敵對關係，將如何在該地區展開。」
崔洪建認為，如果華府將馬杜羅案視為第一記「警告」，可能會在整個拉美地區產生寒蟬效應。「在這種情況下，中國如何維持在該地區的投資，並維護多年來建立的關係，將成為北京的首要關注點。」
更多自由時報報導
川普曬馬杜羅上銬照 宣稱將接管委內瑞拉直到過渡完成
美闖委國活逮馬杜羅 專家：川普版門羅主義 悍守「自家後院」
川普：已俘虜委內瑞拉總統馬杜羅、妻子
中國吹牛中製雷達可鎖定美F-35 翻車內容一次看完！
其他人也在看
美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入
委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 107
川普效仿雷根、老布希 出手抓馬杜洛讓古巴嚇到、巴拿馬觀望、中國震驚與強烈譴責
美國當年出兵「整頓」中南美洲格瑞那達、巴拿馬，分別是在總統雷根和其繼任者老布希...信傳媒 ・ 20 小時前 ・ 65
美軍生擒馬杜洛引外交海嘯！拉美各國憂：今日委國，明日任何一國
美軍於 3 日凌晨閃擊委內瑞拉並強行帶走總統馬杜洛夫婦的行動，已在國際外交圈投下一枚殺傷力巨大的震撼彈。從拉美鄰國到中、俄等大國，各界紛紛發出強烈譴責，擔憂川普（Donald Trump）治下的美國正重返「大棒政策」（Big Stick Policy），將國際秩序推向暴力與混亂的深淵。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 33
川普活逮馬杜洛 蘇恆示警：台灣未來處境恐將面臨同樣風險
美國3日對委內瑞拉採取強硬軍事行動並拘捕其總統，引發全球關注。中華海峽經貿交流協會理事長、時事評論員蘇恆對此提出警示，認為此舉顯示國際主權原則已被重新定義，她更進一步質疑，若美國能隨意逮捕他國元首，台灣未來的處境恐將面臨同樣風險。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 91
美軍閃擊委內瑞拉 中國外交部：強烈譴責
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。對此，中國外...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 27
委內瑞拉遇襲慘況曝光! 中國疾呼公民勿去 英國急澄清未參與
美國3日凌晨無預警空襲委內瑞拉，隨著天色轉亮，當地官媒第一手曝光遇襲後的慘狀。空軍基地內遭炸毀的巴士、燒焦的車輛，以及不敵爆炸威力而扭曲的欄杆。中國疾呼自家公民，近期勿前往委國。美國盟友英國則急著撇清，首相施凱爾(Keir Starmer)強調，倫敦並未參與此次軍事行動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
川普「美國再次偉大」的起手式：敘、委、伊政權連環崩跌的「多米諾」效應 下一個是....
從敘利亞到委內瑞拉，這場美國發起「外科手術式」的秩序重編，正以前所未有的速度，...信傳媒 ・ 20 小時前 ・ 7
近60％滿意賴清德外交表現！矢板明夫：台灣人清醒 再轟在野1事
外交部1月2日發布民調結果，針對總統賴清德上任至今的外交表現、外交部長林佳龍對外關係處理，以及對美國、日本、中國等外交關係進行調查。對於賴政府外交整體表現部分，59.4%受訪者感到滿意；林部長的對外關係處理部分，68.1%受訪者感到滿意。對此，資深媒體人矢板明夫就解析這份民調的意義，「反映出台灣人對國際現實的清醒認知」，直言賴清德政府努力補課、強化國防、爭取國際支持，卻遭在野黨阻擋國防預算，「誰在三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 156
不斷更新／委國防長：不談判不投降！將由副總統領導國家
不斷更新／委國防長：不談判不投降！將由副總統領導國家EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 34
若台海開戰...前美國防部官員：美會出兵但不登島
台北市 / 綜合報導 如果台海戰爭真的開打，美國會如何因應？前美國國防部官員接受媒體專訪表示，如果開戰， 美軍會出兵但不會登島，因為登島只會製造更多混亂， 也提到台灣有能力可以自我防衛。即便如此，軍事專家也點出隱憂，從共軍先前釋出的武器可以看到他們的突破，這也會增加台灣的防禦難度。雄三反艦飛彈發射當下，連鏡頭都晃了好大一下，作為我國國軍重要武器，防禦能力不容小覷，前美國國防部官員胡振東說：「雄風飛彈能有效削弱中國攻擊。」前美國國防部官員胡振東，分析台灣戰力，及美國對台軍售清單。陸軍戰術飛彈，曾運用在烏俄戰爭中，如今台灣加強戰備，就是希望能夠避戰，但若台海真的開戰，美方可能有何因應？前美國國防部官員胡振東說：「美國100%會出兵，美軍不需要登島台灣可以先自衛美軍登島會更混亂。」美國會出兵但不登島，具體又該如何協助台灣？進一步來看美國在菲律賓沖繩有航母駐軍，另外鄰近國家，如澳洲日本等盟友，都能作為台海戰爭中的從旁協助，真的需要登島的可能只有協調人員，各國可能派20至30人，與各方確認戰略資訊，國防安全研究院副研究員舒孝煌說：「你其實只是幾架直升機進來，在指揮管制就會遇到很大的問題，因為他們對於可能陸地完全不熟悉，語言上面可能也會有些困難。」專家點出隱憂，也示警不可不慎，而胡振東整段專訪，侃侃而談雖然說著一口英文，但胡振東其實是台灣人，高中才移民美國美國退役空軍中校，也曾在美國國防部擔任科長，退役後在美國大型國防工業承包商，「雷神」公司擔任台灣總經理，如今接受訪問，分析台海局勢，引發關注。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前 ・ 5
中國持續擴大軍事行動 駐德代表示警：若攻台「全球經濟恐損失逾10兆」
中共解放軍日前無預警展開舉行「正義使命-2025」圍台軍演，為傳達台灣立場及導正中國宣傳攻勢，我駐德國代表處大使谷瑞生投書德國媒體《畫報》指出，中國在台灣周邊日益頻繁、規模不斷擴大的軍事活動極具危險性，「如果中國攻擊台灣，全球經濟產出可能損失超過10兆美元。」他並提到，維持台灣海峽的和平與穩定是「國際社會的共識」，針對此次中共軍演，多個國家都發聲，公開反對加劇台灣海峽緊張局勢的單邊作為。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 223
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 167
成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
71歲的國際巨星成龍，近年逐漸對家庭關係展現反思態度，除了日前坦承過去對兒子房祖名過於嚴厲，導致父子關係疏遠，與非婚生女兒吳卓林的關係，也被外界發現似乎出現微妙變化。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18
輝達訂單飆破5000億美元！「這合作台廠」目標價上看400元 專家：台股靠AI再旺10年
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤近日持續創高，加權指數2日收在29349.81點，距離3萬大關十分接近，而投資專家孫慶龍最近就在節目《小資理財藍圖》...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 21 小時前 ・ 79
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 178
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 165
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 79