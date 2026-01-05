美國突襲抓走馬杜洛！習近平：「單邊霸凌行徑」衝擊國際秩序

美國閃電抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，投下國際震撼彈，大陸國家主席習近平今表示，當今世界變亂交織，「單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序」，各國應遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，「大國尤應帶頭」。

大陸國家主席習近平5日在北京與愛爾蘭總理馬丁舉行會談。 （圖／路透社）

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，習近平會見到訪的愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin），做出上述表示。報導指出，他雖未直接點名美國或委內瑞拉，但相關談話被外界解讀為針對近期國際局勢所作的回應。

習近平指出，「各國人民有權自主選擇符合自身國情的發展道路，其他國家應予以尊重。」他並強調各國「必須遵守國際法以及聯合國憲章的宗旨與原則」，同時呼籲「大國尤其要帶頭遵守」。

廣告 廣告

大陸官媒《央視》報導，習近平表示，中方與愛爾蘭都支持多邊主義，倡導國際公平正義，要在國際事務中加強協調合作，共同維護聯合國權威，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。

《CNN》指出，中國大陸與委內瑞拉長期維持密切關係，美國逮捕馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子後，中方曾公開呼籲美方「立即釋放」相關人員，並表示「對美國公然對主權國家使用武力深感震驚並予以強烈譴責」。

延伸閱讀

WBC/期待最多5韓裔入列 韓國總仔：必定闖過首輪

WBC/隊內球員有望代表4國出征 火腿表態：全力配合

MLB/佐佐木朗希跪拜山本由伸 道奇官攝：我忍不住笑了