美國突襲逮捕馬杜洛！外交部：盼委內瑞拉和平過渡到民主政體

美國總統川普下令對委內瑞拉發動突襲，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子。外交部今（6）日表示，基於保僑護僑的基本原則，外交部會持續關注相關情勢的發展，隨時掌握最新的狀況，並且適時地因應，我國也期盼委國能夠順利、和平地過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。

委內瑞拉斥資鉅額打造「南美最強」中國製防禦體系，但面對美國精準突襲時，全面癱瘓淪為廢鐵，總統馬杜洛及其妻子也被逮捕到美國。

對於委內瑞拉情勢，外交部今天舉行例行記者會，發言人蕭光偉表示，外交部密切關注委內瑞拉當前的國內外政經情勢，包括委國獨裁政權在國際毒品販運的角色，及其威權統治造成的人道危機，長期以來已經對當地及區域穩定造成重大衝擊。

蕭光偉強調，我國基於保僑護僑的基本原則，外交部會持續關注相關情勢的發展，隨時掌握最新的狀況，並且適時地因應。我國也期盼委國能夠順利、和平地過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。

最後，外交部強調，台灣也將持續與包括美國在內的全球理念相近友盟共同合作，為區域及全球的安全、穩定以及繁榮共同努力。

