即時中心／林韋慈報導

今（3）日美國對委內瑞拉展開空襲，震驚全球。美國總統川普也公開宣布已「生擒」總統馬杜洛及其夫人，並將其空運出境。根據美國媒體《CNN》報導，兩名知情人士透露，馬杜洛與妻子西利雅·弗洛勒斯（Cilia Flores）當時正在熟睡，突遭美軍三角洲部隊（Delta Force）從臥室中拖出，當場被逮捕。

根據《CNN》消息指出，馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）正被押送至紐約，將在曼哈頓聯邦法院面臨指控。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，馬杜洛已因涉及毒品恐怖主義陰謀、走私古柯鹼、非法持有機關槍與毀滅性裝置，以及陰謀針對美國持有上述武器等罪名，被紐約南區聯邦地方法院起訴。

委內瑞拉副總統則表示，政府目前尚不清楚馬杜洛及第一夫人席利亞·弗洛雷斯的下落，並補充指出，美國的攻擊已造成全國官員、軍人及平民傷亡。

美國官員則指出，此次由美軍三角洲特種部隊執行的突襲行動，未造成任何美方傷亡。

原文出處：快新聞／美國突襲！馬杜洛夫婦熟睡中被拖出房逮捕 擬押紐約受審

