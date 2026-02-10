美國童星逝世震驚影迷！曾在《阿拉丁神燈》擔任主角 享年僅33歲

記者林宜君／台北報導

美國童星逝世震驚影迷！曾在《阿拉丁神燈》擔任主角的布雷克•蓋瑞特，享年僅33歲，一生輝煌卻短暫，留下粉絲無限惋惜。從童星開始進演藝圈的布雷克•蓋瑞特（Blake Garrett）於2月8日過世，據外媒報導，蓋瑞特生前因劇烈疼痛就醫，診斷出帶狀疱疹，家人懷疑他可能因自行服藥緩解疼痛而意外離世。

蓋瑞特（左）的母親卡蘿•蓋瑞特（右）向《TMZ》證實，兒子已於上週日過世。（圖／翻攝自網路）

蓋瑞特的母親卡蘿•蓋瑞特（Carol Garrett）向《TMZ》證實，兒子已於上週日過世，家人仍在等待法醫驗屍報告確認死因。卡蘿表示，蓋瑞特上週曾因嚴重疼痛前往奧克拉荷馬州急診室就醫，確診帶狀疱疹。卡蘿推測，兒子可能為了減輕病毒引起的疼痛自行用藥，而這次意外可能正是因為疼痛管理不當所造成的悲劇。

蓋瑞特生於德州奧斯汀，童年時期便活躍於演藝圈，曾在當地舞台劇《阿拉丁神燈》和《花生漫畫：查理布朗致敬》中擔任主角。10歲時，他參與「班尼的繽紛世界國際巡迴演出」，累積豐富舞台經驗。2006年，他在電影《如何吃炸毛蟲》（How to Eat Fried Worms）中飾演普拉格，並因此獲得青年藝術家獎最佳青年團體演出獎。母親卡蘿提到，過去三年蓋瑞特在奧克拉荷馬州塔爾薩生活穩定，成功戒除毒癮，生活軌跡已有明顯改變。布雷克•蓋瑞特的突然離世讓家人與粉絲都感到震驚與悲痛。

