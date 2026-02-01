美國第一夫人紀錄片斥資23億！爛番茄影評一度跌到6％

美國第一夫人梅蘭妮亞川普的紀錄片《梅蘭妮亞》（Melania）本周在北美上映，呈現反應兩極的評價，觀眾評分高達99％，影評一度跌到6％、目前為11％。但梅蘭妮亞不甩外界紛擾發文表示，該片預計創下十年來（不含演唱會電影）的最佳開片紀錄，電影民調機構CinemaScore給出的評分則為「A」，《綜藝報》隨後也證實這兩項榮譽。

本片上映首日獲得290萬美元票房，預計首周票房將有810萬美元，遠高於最初預估的300萬至500萬美元。不過該片高達4000萬美元製作成本以及亞馬遜在全球行銷上投入的3500萬美元，斥資7500萬美元（約為新台幣23億元），想要盈利還有很長的路要走。

川普力挺愛妻出席《梅蘭妮亞》首映會。（圖／Getty）

影評和觀眾評價褒貶不一，《綜藝報》Owen Gleiberman對《梅蘭妮亞》相當不滿，他表示本片像是「出自1960年代共產中國之手的國家特許宣傳片」，而且它「完全沒有觸及任何爭議性的話題」。電影完全沉浸在一系列的風光儀式中，「《梅蘭妮亞》就像川普政權一樣，是一場自上而下精心設計的真人秀，致力於將現實拒之門外。」

《倫敦旗幟晚報》則給予三顆星（滿分五顆）的評價，並呼籲觀眾保持開放的心態，影評同時稱讚了第一夫人在紀錄片中的外貌，表示以她的年齡而言，她看起來依然「美得令人驚歎」。

《梅蘭妮亞》記錄了美國第一夫人在川普第二次總統就職典禮前20天的生活，聚焦在她如何面對大眾審視，以及在闊別政壇四年後如何重新融入政壇。電影由《尖峰時刻》導演布萊特雷納（Brett Ratner）操刀，這是他十多年來執導的首部電影，2017年他曾被多名女性指控性騷擾或行為不當，川普甚至直接點名他為派拉蒙影業執導《尖峰時刻4》。

