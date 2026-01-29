美國第一夫人紀錄片上映 限定版爆米花桶定價400多台幣

美國第一夫人梅蘭妮亞1月28日出席紐約證交所的開市敲鐘儀式，為即將上映、以她為主角的紀錄片《梅蘭妮亞》宣傳。路透社



以美國第一夫人梅蘭妮亞為主角的紀錄片《梅蘭妮亞》（Melania）預定29日在全美上映，電影院也趁勢推出限定版爆米花桶。不過電影還沒上映，竟然已有爆米花桶出現在電商網站上兜售。

Gizmodo網站報導，近年來，搭配電影推出特色造型的定製爆米花桶，已成為一種熱潮，也是電影院的新財源。影迷爭相搶購《魔法壞女巫》、《超人》以及《阿凡達：火與燼》等主題爆米花桶，還有那款因設計略顯「暗示性」而登上頭條的《沙丘：第二部》爆米花桶。

儘管有些爆米花桶可能顯得很古怪，但都不及本週末在美國戲院會看到的這款更令人嘖嘖稱奇。為了向第一夫人的新「紀錄片」致敬，電影上映時將同步推出一款梅蘭妮亞限定版爆米花桶。

這款「限量版」梅蘭妮亞爆米花桶售價為12.99美元（約408元台幣），將於29日起在上映該片的戲院販售。然而，這款爆米花桶已經出現在電商網站eBay上兜售，儘管尚不清楚相關商品的貨源從何而來。

Gizmodo詢問美國Regal連鎖影院的代表，這是否為首款為紀錄片推出的爆米花桶，而答案取決於觀眾如何定義「紀錄片」。

Regal高級公關經理卡爾（Kevan Karr）透過電子郵件表示：「自2023年7月21日《芭比》上映以來，Regal經常針對各種電影類型提供具收藏價值的電影主題容器，包括許多非虛構類發行作品，例如Fathom Entertainment推出的《安德烈•波伽利30：慶典》，這些作品模糊了紀錄片的類別界線。」

卡爾也表示：「幾部關於音樂家的電影，涵蓋樂團歷史及其音樂，因此很難斷言《梅蘭妮亞》是第一部與收藏容器關聯的紀錄片。」

不過，根據產業專家預測，《梅蘭妮亞》本週末的票房將慘不忍睹。發行商亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）支付4000萬美元（約12億5700萬元台幣）的發行費，據報導另外還花了3500萬美元用於行銷。

根據娛樂新聞網站Wrap報導，《梅蘭妮亞》將在全美約1500家戲院上映，但估計票房頂多300萬美元（約9428萬元台幣）。

雖然這部第一夫人紀錄片的預測票房如此淒慘，亞馬遜米高梅影業的老闆、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）應該也不會為此感到失望。高達4000萬美元的發行費顯然被視為給美國總統川普及其家族的賄賂，他們透過與白宮的關係獲利豐厚。

亞馬遜擁有多項政府合約，尤其是在亞馬遜雲端服務（AWS）方面，而且貝佐斯的其他事業，如太空公司藍源（Blue Origin），也賺進數十億美元。

梅蘭妮亞24日晚上在白宮東廂舉辦一場紀錄片放映會，同一天，明尼阿波利斯的邊境巡邏隊探員殺害了37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti），是當地本月第二名死於聯邦幹員之手的公民，引爆公眾憤怒。

蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）出席了這場白宮放映會，引發批評和抵制蘋果產品的呼聲。

庫克27日發出一份公司內部備忘錄，表示他已與總統本人交談過，但尚不清楚交談內容為何。庫克呼籲「降溫」，但目前還不清楚他所指為何（Gizmodo的報導在此處用了不雅字）。

Gizmodo表示，鑑於庫克與川普政權的親密關係，他很有可能是指目前在明尼蘇達州遭到圍困的人們應該退讓。

亞馬遜並未向影評人提供《梅蘭妮亞》的試映機會，這通常不是一個好兆頭。電影分類社群平台Letterboxd上已經充斥著給予該片差評的人，一名評論者寫道，「我真的不在乎，你呢？半顆星。」這是引用梅蘭妮亞在川普第一個任期時，將移民兒童與家長強制分離的爭議政策時，她穿過的一件夾克上的字樣。

2018年6月21日，時任美國第一夫人梅蘭妮亞造訪德州一所兒童照顧中心後，被捕捉到穿著一件外套，背面寫著「我真的不在乎，你呢？」的字句。美聯社資料照片

《梅蘭妮亞》也將在海外上映，但預計其他地點的票房只會更差。倫敦一家連鎖戲院的主管告訴《衛報》，英國的門票銷售情況一直很「疲軟」。《梅蘭妮亞》29日下午在倫敦旗艦戲院的首場放映僅賣出了一張票。

《梅蘭妮亞》由《尖峰時刻》系列電影導演布萊特·瑞納（Brett Ratner）執導，描寫梅蘭妮亞在夫婿川普即將展開第二個總統任期前20天的歷程，她也身兼本片執行製作人。

