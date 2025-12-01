美國簽證築高牆 全球中央揭移民新趨勢

（中央社台北1日電）移民是美國創新和經濟發展的關鍵動力，但美國總統川普一連串的政策正在動搖這一優勢；當華府以高額費用築起移民新門檻，其他國家趁勢祭出減少費用與優惠政策搶才。《全球中央》雜誌12月號封面故事〈移民理想國2.0〉帶你洞察最新趨勢。

川普政府今年9月發布行政命令，大幅調整移民政策，宣布新的H-1B簽證將徵收約新台幣308萬元，並推出「金卡」及「白金卡」等新簽證方案。此舉意味美國移民制度從重視學歷、技能與雇主擔保的模式，轉變為以「金錢門檻」為主導的新體系。

廣告 廣告

令人訝異的是，在越發不穩定的世界裡，越來越多美國年輕富人卻認為「美國護照也非萬能，多一本護照更安全」。

美國在人工智慧競賽中最大的對手中國，針對外國青年科技人才發放便於居留的「K字簽證」。然而這項新政策引發國內年輕人反彈，甚至有人揚言上街抗議，大出中國官方意料。

加拿大正制定計畫，吸引過去仰賴美國H-1B簽證的人才。加拿大總理卡尼先前表示，原本能取得H-1B簽證的人之中，有很大一部分是科技業人才，現在能拿到美國簽證的人變少，「對加拿大而言是一個機會」。

新加坡一直強調「歡迎全球人才」，從金融、科技、綠能到創新產業，吸引著各國專業人士進駐。然而「開放」背後的現實比想像中更複雜，甚至可以說這是一個以「身分制度」精密區分層級的社會。

《經濟學人》2024年統計，過去三年有1,500萬人移居富裕國家，衝擊先進國家的經濟與醫療保障，激起一波波的反移民浪潮；但許多國家仍對技術與專業人士敞開大門，封面故事〈移民理想國2.0〉有最新的觀察。

越南北部不少農村把幾十個女部將當做城隍供奉；翻開越南史，書中屢見描寫撼動山川的女英雄。女性在越南歷史中扮演重要角色，不只是因為這個國度有著對抗外來政權的漫長歷史，以及高度團結的民族精神，也與越南歷史早期信仰中的母神崇拜有關。

開羅有一群很不一樣的人，依靠垃圾維生。一天始於收垃圾，終於翻垃圾；家園就在成堆的垃圾間，逐垃圾而居。然而，他們卻創造了一個讓世人讚嘆不已的環保奇蹟。

《全球中央》特闢〈開箱地球村〉單元，透過分布世界五大洲記者的在地觀察，從台灣人的角度，分享在異鄉食衣住行育樂、社會制度、各式見聞與文化衝擊。

本期〈看世界〉走進「玻璃的異想世界」，看看曲面玻璃打造的巴黎藝術展廳、紐約IAC總部大樓、柏林國會大廈的玻璃圓頂、布拉格會跳舞的玻璃房子、成功大學「新園春室The POOL」與彰化鹿港透明媽祖廟。

訂閱《全球中央》一年12期特價1,280元，學生訂戶優惠價998元，請來電(02)2505-1180轉分機817。中央社eBook網ysgoshopping.com可訂購《全球中央》各期電子版雜誌，每期優惠價79元，歡迎體驗。1141201