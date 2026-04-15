美國籲對岸與我民選政府對話 國台辦開嗆：某些人「上躥下跳」干涉「中國內政」

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中國國台辦發言人陳斌華15日開嗆，美國某些人「上躥下跳」，干涉中國內政，同時呼籲在台灣問題上，美方應慎重處理之。 圖：翻攝台海時刻官方頻道YT

[Newtalk新聞] 中國國民黨主席鄭麗文於本月7日至12日率團赴中國訪問，並於10日在北京人民大會堂與中共中央總書記習近平會面。而美國國務院以及美國在台協會（AIT）都表示，支持兩岸有意義交流與對話，但呼籲北京當局應與台灣民選政府在不設前提情況下進行對話。對此，中國國台辦發言人陳斌華今（15）日開嗆，美國某些人「上躥下跳」，干涉中國內政，同時呼籲在台灣問題上，美方應慎重處理之。

對於鄭習會落幕，美國在台協會表示，美方支持兩岸對話，並盼兩岸分歧能以和平、非脅迫且為兩岸人民都能接受的方式解決。但美國在台協會也呼籲北京當局，有意義兩岸交流應以不設前提方式，與台灣民選政府進行對話，並納入台灣各黨派的參與。

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美國國務院也表示，支持兩岸對話，但呼籲北京當局，有意義兩岸交流應以不設前提方式，與台灣民選政府進行對話。同時，美國也反對任何一方單方面改變台海現狀，敦促北京停止在軍事、外交與經濟上對台施壓。

中國國台辦今日舉行例行記者會，發言人陳斌華被問及相關問題時表示，兩岸同屬「一個中國」，任何只要認同「九二共識」、反對「台獨」，中方與台灣任何政黨、團體的交往都不存在障礙。他也說，當前台海現狀遭到破壞，係民進黨政府頑固堅持所謂「台獨」分裂立場，不斷勾連所謂「外部勢力」，進行謀「獨」挑釁，更指其為台海和平穩定的最大亂源及始作俑者。

陳斌花也批評美國某些人「上躥下跳」，不段炒作「中國威脅或軍事壓力」，相關行徑完全是顛倒黑白，居心險惡。他也強調，台灣問題是中國內政，不容人置喙。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題，而不是整天說三道四，干涉所謂「中國內政」。

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