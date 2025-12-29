美國紐澤西兩架直升機相撞墜毀 1死1命危

▲美國紐澤西州在當地時間28日發生了一起直升機相撞事故，兩架直升機在空中相撞並墜毀，造成一名飛行員喪生，另一名飛行員受重傷。（圖／美聯社）

[NOWnews今日新聞] 美國紐澤西州在當地時間28日發生了一起直升機相撞事故。兩架直升機在紐澤西州大西洋郡的哈蒙頓市（Hammonton）發生空中相撞並墜毀，造成一名飛行員喪生，另一名飛行員受重傷。

綜合NBC等外媒報導，這起事故發生在當地時間28日上午約11點25分左右，兩架直升機隨後墜毀在盆地路（Basin Road）100號街區附近，距離哈蒙頓市立機場不遠。救援人員接獲通報之後隨即趕往現場。

美國聯邦航空總署（FAA）指出，兩架恩斯特龍 （Enstrom）F-28A型和280C型直升機，在哈蒙頓市立機場上空發生碰撞墜落。兩機上各僅有駕駛一人；其中1人死亡，另1人生命垂危送醫急救。

官方指出，兩架直升機上各只有一名飛行員，均未搭載乘客；地面上也沒有人員因這起事故受傷。

哈蒙頓警察局長弗里爾（Kevin Friel）表示：「碰撞發生時，距離他們起飛可能僅僅過了一、兩分鐘。」

目擊者描述：空中旋轉墜落

從現場畫面可以看到，影像顯示，一架直升機高速旋轉墜落地面。隨後，警方及消防隊撲滅其中一架直升機的燃燒火勢。

居民達姆謝克（Dan Dameshek）表示，他健身完回家時聽到一聲巨大的斷裂聲，抬頭便看見兩架直升機失控旋轉。「第一架直升機立刻從正向翻轉成倒立，開始急速旋轉並墜向地面，接著看來第二架直升機似乎還好，但隨即又傳來一聲類似斷裂的聲音，然後那架直升機也開始急速旋轉墜落。」

另一位目擊者柯林斯（Caitlyn Collins）是事故發生後最早趕到現場的人之一，因為墜機地點就在她家後院。她當下握著倖存飛行員的手，不斷為對方打氣並說：「一切都會沒事的。大家都在趕來救你了。」柯林斯當時並不知道還有另一架直升機上的第二名飛行員已經罹難。

飛行員背景：常一起結伴飛行的好友

雖然官方尚未公布兩名飛行員的姓名，但事發地附近的一間咖啡館老闆西利皮諾（ Sal Silipino）表示，兩名駕駛都是常客，經常在結伴飛行後過來坐坐、共進早餐。

西利皮諾說，自己與其他顧客看著這兩架直升機起飛，隨後看到其中一架開始失控下墜，另一架緊接著跟著掉下來，「真的太震驚了...到現在我還在發抖。」

弗里爾也提到，兩名飛行員似乎是好友，以結伴飛往哈蒙頓、用餐後再飛回家的習慣而為人所知，「報告顯示他們當時是進行串聯飛行（in tandem），也就是彼此靠得很近，這很可能就是導致碰撞發生的原因。」

目前美國國家運輸安全委員會（NTSB）與FAA正在調查事故發生的詳細原因。

據天氣預報公司AccuWeather，事發時雖然雲量較多，但風勢微弱、能見度良好。

