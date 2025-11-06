美國紐約市及地方選舉：民主黨大勝背後的四大意義
在紐約市長以及維吉尼亞州和新澤西州的州長選舉中取得壓倒性勝利後，民主黨顯然因週二的選舉之夜而士氣大振。
這與去年總統大選後的情景大相逕庭，當時特朗普（Donald Trump，川普）與共和黨取得壓倒性勝利，民主黨陷入尋找敗戰答案的困境。
此次結果也標誌著距離關鍵的中期選舉僅剩一年。因此，隨著這次選舉結果逐漸明朗之際，我們或可從選舉結果中得到一些啟示。
民主黨重拾活力
民主黨在特朗普第二任期首場主要選舉中橫掃勝利，拿下關鍵戰果。 該黨各候選人總部都舉行了歡慶活動，這與他們在2024年總統大選慘敗後的低迷氛圍形成鮮明對比。
阿比蓋爾·斯潘伯格（Abigail Spanberger）在維吉尼亞州勝出，將州長寶座從共和黨手中翻轉；米基·謝里爾（Mikie Sherrill）則當選紐澤西州州長。兩人均以壓倒性優勢勝選，得票率超過56%。
在紐約市，佐蘭·曼達尼（Zohran Mamdani，馬姆達尼）擊敗獨立候選人安德魯·庫莫（Andrew Cuomo），成為自1969年以來首位得票超過百萬的候選人。
前總統奧巴馬（Barack Obama）的前副國家安全顧問班·羅茲（Ben Rhodes）告訴BBC，曼達尼透過呼籲年輕人和移民參與投票，「改變了選民結構」。
「他最重要的是建立了一場運動，」他說。
這一系列決定性勝利，很可能重振民主黨的士氣——該黨正在艱難地抵擋特朗普迅速推動的第二任期政策，並從2024年的慘敗中強勢反彈。
民主黨全國委員會（DNC）主席肯·馬丁（Ken Martin）週三表示：「民主黨回來了，我們在贏得勝利。我們進入了中期選舉的勢頭。」
當然，在2026年選舉前，局勢可能大變，週二大勝的情況並非保證會重演。
生活成本議題再成致勝關鍵
承諾降低租金、食品和育兒成本，是曼達尼左翼競選的核心，但這也成為其他地方較溫和民主黨人的致勝議題。
新澤西州的謝里爾和維吉尼亞州的斯潘伯格，都將解決高生活成本置於州長競選的核心位置。這顯然也是選民最關心的問題。
美國主要電視網的出口民調顯示，在這三場選舉中，選民心中最重要議題皆為經濟與負擔能力。
更重要的是，根據BBC美國合作夥伴哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞的離場民調數據，多數將經濟列為首要議題的選民，在紐約市、新澤西州和維吉尼亞州均投票支持民主黨候選人。
這可能為黨派提供一個在明年關鍵中期選舉前團結的訊息，並對共和黨構成挑戰。
共和黨眾議員瑪喬麗·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）最近告訴美國新媒體「旗語媒體」（Semafor）：「我無法預見未來，但如果美國人持續為每週薪水掙扎，共和黨將失去眾議院控制權。」
政治傳播專家安德魯·科內舒斯基（Andrew Koneschusky）告訴法新社：「現在比以往更清楚，經濟負擔議題必須成為民主黨進軍中期選舉的核心訊息。」
「經濟成本負擔能力的議題橫跨各種人口群體，並凸顯共和黨的一大弱點，」他補充說。
拉丁裔選票又翻盤
去年特朗普以壓倒性優勢擊敗對手哈里斯時，他贏得了拉丁裔選民的大力支持，而幾十年來，拉丁裔選民一直是民主黨的重要票倉。
根據離場民調，特朗普在該族群的支持率較2020年大增14個百分點，過去無共和黨總統候選人曾在此族群中獲得更高比例。
雖然週二他並未參選，但對共和黨而言，仍有一些潛在令人擔憂的跡象。根據出口民調數據，維吉尼亞州和新澤西州州長選舉的獲勝候選人在拉丁裔選民中都領先約30%。
更仔細檢視結果，也會發現有趣的變化。
新澤西州的帕塞伊克縣（Passaic County）——人口普查數據顯示近半為西班牙裔——常被分析師視為特朗普在該族群支持度的風向球。特朗普在2024年僅以3個百分點勝出，但謝里爾週二卻以15個百分點擊敗共和黨對手。
專門研究拉丁裔投票趨勢的共和黨政治顧問麥克·馬德里德（Mike Madrid）分析，生活成本和經濟訊息再度扮演關鍵角色：「過去一個月全國任何民調，都顯示經濟是拉丁裔最在意的議題」。
民主黨內路線差異浮現
在自由派的紐約市，曼達尼以民主社會主義者身分參選，承諾向百萬富翁和企業課稅90億美元（約69億英鎊），以資助免費托兒和公車等政策。 然而，在過去共和黨選戰更成功的新澤西州和維吉尼亞州的州長選舉中，情況則大不相同。
在這兩個州，兩位民主黨候選人都是建制派支持的溫和派，他們強調務實的政策，這些政策更有可能吸引那些比紐約市選民立場更保守的選民。
當晚本身就凸顯民主黨內左翼與中間派間的廣泛差異，並引發未來選戰與候選人遴選策略的疑問。
科內舒斯基建議，民主黨需推出反映特定選民的候選人，而非採取「一刀切」方式:「在某些情況下，這可能意味推出進步派候選人；在其他情況下則是溫和或中間派候選人，」他說。
紐約市財政長兼曼達尼盟友布萊德·蘭德（Brad Lander）也呼應這一論點，向BBC記者納達·塔菲克（Nada Tawfik）表示，民主黨領導層必須承認全國不同地區需要不同的選戰策略，並應讓黨內初選自然運作。
