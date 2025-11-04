美國紐約市長大選3人角逐 川普選前表態支持古莫
不過川普總統痛罵他是共產主義者，為了不讓曼德尼當選市長，川普在投票前夕喊出棄保，呼籲共和黨支持者不必投自家人，集中選票含淚改投古莫。如果支持者真的都聽川普的話，斯里瓦的票全部都倒給古莫，選舉結果就有可能翻盤。也因此，現在的最後關頭選情充滿了詭譎的氣氛。
美國即將在當地時間11月4日舉行紐約市長大選，目前3位候選人都完成最後衝刺，希望催出最後1張選票。而外界同樣密切關注的，是同樣出身紐約的川普總統，究竟會如何表態。
川普公開支持的，並不是同樣是共和黨籍的斯里瓦，而是資深民主黨員、前紐約州長古莫。選舉前一日，他在自家社群平台Truth Social上發文，喊出棄保，呼籲共和黨支持者集中選票挺古莫，還說票投斯里瓦，等於投給曼達尼。
美國總統川普3日曾表示，「如果要在壞民主黨員（古莫），和共產主義者（曼達尼）中擇一，老實說，我總是會選壞民主黨員。」
古莫並沒有直接回應川普的背書，但他再度強調，只有他能夠直接面對川普。
紐約市長候選人古莫提及，「我們需要可以直面川普的市長，能讓紐約拿到該有的資金，能讓國民衛隊不要來紐約，因為我們並不需要國民衛隊，我就可以直面川普。」
川普在選前一日放話，表示如果曼達尼真的當選，他將會扣留紐約的聯邦資金。因為曼達尼主政下的紐約，一定會徹底失敗，撥款只是浪費公帑。而多次被川普指控為「激進左翼」和「共產主義者」的曼達尼，也不客氣反擊。
紐約市長候選人曼達尼指出，「我將會如實面對這種威脅，這是威脅，不是法律，我們太常把川普說的話，直接當作合法，只因說話的是川普。」
目前多數民調結果都顯示，曼達尼領先其他兩位候選人。不過如果原本支持共和黨的選民真的按照川普指示，改投古莫，古莫仍然有機會拿下市長寶座。
紐約是全美最大的都市，歷任市長大多在全國具有影響力。這次選舉也被視為明（2026）年期中大選的風向球。
