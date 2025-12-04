美國終止工作許可540天展延 留學生綠卡申請者恐成最大受害者

圖／TVBS

美國政府近期調整簽證政策，特別是終止EAD工作許可證自動展延540天的規定，此舉將對在美國工作的外籍人士造成重大影響。矽谷創業家矽谷阿雅分享了自身在美國創業的經歷與挑戰，同時專家指出，此政策變動將特別影響留學生、綠卡申請者及其配偶。雖然AI產業在矽谷仍創造大量就業機會，但美國政府此舉反映了「美國優先」的政策導向，使外籍人才赴美工作面臨更多審查與限制。

外派工程師受影響，配偶EAD許可恐難順利續期。圖／TVBS

矽谷阿雅表示，她2008年畢業時正值金融風暴後期，美國失業率高達10%，連美國人都難以找到工作，公司普遍在裁員。在那樣艱困的環境下，由於H-1B簽證當時不需抽籤，她得以留在美國發展。她強調，清楚自己想做什麼並願意嘗試是最重要的。看準AI發展趨勢，矽谷阿雅觀察到當前展場上AI成為共同話題，人才需求與新產品開發都集中在AI領域。她表示，雖然美國政府強調經濟振興主要是創造更多美國就業機會，但在矽谷仍有許多發展機會，特別是AI領域成為新的淘金熱，全球資金都在湧向矽谷。

要在美國合法工作，最常見的方式是申請H-1B專業人士簽證，這需要美國雇主贊助並符合特定學歷要求。其他常見簽證還包括跨國企業調派人員、特殊才能人才簽證，以及EAD工作許可證。美國國土安全部最近宣布終止EAD展延540天的申請，目的是為了有更多時間進行審查。國際人才社群資深招募經理金宏權指出，這項政策變動主要影響三類人群：畢業後想留美實習的留學生、正在申請綠卡的人士，以及H-1B持有者的配偶。

H1-B簽證與EAD的不同。（圖／AI生成）

美國德州州立大學政治系副教授翁履中認為，這項政策反映了美國政府希望將工作機會視為一種特權而非理所當然的權利。他表示，美國只需要最頂尖的人才，對於普通職位，政府更重視保障美國勞工的就業權。2023至2024學年度，在美台灣留學生總數達23157人，比前一年增加6.1%。翁履中表示，STEM領域的台灣留學生受影響較小，但台灣企業赴美投資並帶工程師前往的計畫將受較大影響，特別是這些工程師的配偶權益受到最大衝擊。

根據新規定，想繼續持有EAD工作許可的人士必須在到期前180天提出申請，否則工作許可將暫時失效。川普政府的「美國優先」政策使移民與工作簽證的審查更加嚴格，有意赴美工作的人士需做好充分準備，以免延誤就業時間。

